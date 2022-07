Spar- und Leihkasse Bucheggberg verzichtet auf Negativzinsen

Lüterswil Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg verzichtet rückwirkend auf Negativzinsen Die Nationalbank hat Mitte Juni den Leitzins erhöht. Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg reagiert darauf. Jetzt kommentieren 13.07.2022, 10.23 Uhr

Der Hauptsitz der Spar- und Leihkasse Bucheggberg in Lüterswil. Urs Byland

Im Zuge des Entscheides der Schweizerischen Nationalbank (SNB), den Leitzins von -0.75 Prozent auf -0.25 Prozent zu erhöhen, verzichtet die Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG (SLB) rückwirkend ab dem 17. Juni vollständig auf die Verrechnung von Negativzinsen in Schweizer Franken bei ihren Kundinnen und Kunden.

Mit dem Entscheid der SNB den Leitzins von -0.75 Prozent auf -0.25 Prozent zu erhöhen, sei in der Schweiz ein erster Schritt in der Zinswende erfolgt, schreibt die SLB in einer Medienmitteilung. Weitere Anhebungen des Leitzinses durch die SNB dürften folgen.

Grosser Schritt zugunsten der Kundinnen und Kunden

Thomas Vogt, Direktor SLB, Spar- und Leihkasse Bucheggberg Hanspeter Bärtschi

Die SLB gehe zugunsten ihrer Kundinnen und Kunden einen Schritt weiter und schaffe deshalb sämtliche Negativzinsbelastungen rückwirkend auf den 17. Juni , das Datum des Entscheides der SNB zur Erhöhung des Leitzinses auf -0.25 Prozent, auf.

Thomas Vogt, Vorsitzender der Geschäftsleitung der SLB, kommentiert den Entscheid in der Medienmitteilung wie folgt: «Die Belastung von Negativzinsen auf Kundenguthaben dürfte in absehbarer Zeit für alle Kundinnen und Kunden der Vergangenheit angehören. Daher haben wir im Sinne einer transparenten, einfachen und kundenorientierten Lösung entschieden, die Negativzinsen schnellstmöglich und in einem Schritt aufzuheben.» (mgt)

