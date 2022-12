Es könnte noch mehr Gemeindefusionen im Bucheggberg geben

Schnottwil und Biezwil nähern sich vorsichtig an. Unterramsern kann sich eine Fusion vorstellen und will an der nächsten Gemeindeversammlung den Puls der Bevölkerung spüren. Nur Lüsslingen-Nennigkofen und Lüterkofen-Ichertswil haben keinerlei Fusionsgelüste.

Rahel Meier Jetzt kommentieren 05.12.2022, 14.30 Uhr