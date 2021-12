Lüterswil-Gächliwil Lüterswil wollte beim Personal sparen – Das kam die Kleinstgemeinde gleich mehrfach teuer zu stehen Zu viel bezahlte Kirchensteuern, zu spät verschickte Bauabrechnungen: In Lüterswil-Gächliwil lief in den letzten Jahren vieles falsch. Warum? Eine Spurensuche in drei Akten Rahel Meier Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Im beschaulichen Lüterswil-Gächliwil wird an den Gemeindeversammlungen gerne und viel kritisiert. Hanspeter Bärtschi

Es ging rund zu und her an der letzten Gemeindeversammlung in Lüterswil-Gächliwil – einmal mehr. Unter anderen wurde bekannt, dass in den letzten zehn Jahren zu viel Kirchensteuern an die Kirchgemeinde Oberwil bezahlt wurden. Es geht dabei um die stolze Summe von 369 000 Franken.

Akt 1: Die Probleme häufen sich

Aufgefallen ist der Fehler in der Buchhaltung der neuen Finanzverwalterin. «Sie hat viel Erfahrung», erklärt Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli. Deshalb hatte sie das Gefühl, dass die Gemeinde Lüterswil-Gächliwil im Verhältnis zu anderen Gemeinden, die sie betreut, zu viel Kirchensteuern abgebe.

«Darum hat sie die Rechnungen der letzten zehn Jahre dann genauer angesehen und den Fehler tatsächlich gefunden.»

Wie konnte dies passieren? Dass es Probleme mit dem Einzug der Kirchensteuer für die Gemeinde Oberwil gegeben hat, habe sie in der Zwischenzeit mitbekommen, sagt die damalige Finanzverwalterin Eveline Kocher auf Anfrage. Sie kenne aber keine Einzelheiten.

Die jährliche Abrechnung basierte auf der immer gleichen Vorlage. Wenn sich in der Vorlage ein Fehler eingeschlichen haben sollte, blieb dies nicht nur von ihr, sondern offenbar auch von ihren Nachfolgern, der Rechnungsprüfungskommission, der nachfolgenden Revisionsfirma und auch von den Verantwortlichen bei der Kirchgemeinde unbemerkt.

«Es ist gut, wenn ein Fehler bemerkt und korrigiert werden kann.»

Kocher stellt allerdings fest, dass zwar die Gemeinde zu viel Geld an die Kirchgemeinde bezahlt habe, die Abrechnungen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler jedoch korrekt waren.

Noch ist nicht klar, wie es in dieser Sache weitergeht. Das Amt für Gemeinden des Kantons Solothurn wurde eingeschaltet und nun wird nach einer praktikablen Lösung gesucht. Die Rechnung der Gemeinde Lüterswil-Gächliwil wird seit Anfang 2017 von einer externen Treuhandfirma überprüft.

Klar ist jedoch: Es ist nicht das einzige Problem, das in den letzten Jahren in der Gemeindeverwaltung von Lüterswil-Gächliwil aufgetaucht ist. Diskussionen gab es an den Gemeindeversammlungen in den letzten Jahren auch um die Finanzierung der Zivilschutzanlage, die inzwischen geregelt ist. Aber auch um Anschlussgebühren, die mit viel Verspätung eingefordert wurden. Dies führte im halben Bucheggberg zu Diskussionen. Denn betroffen war unter anderem auch der Neubau des Alterssitzes Buechibärg.

Akt 2: Eine kleine Gemeinde ohne Ressourcen kämpft

Eveline Kocher war von 2010 bis Mitte 2016 Finanzverwalterin, bis 2020 zusätzlich auch Bauverwalterin. Vielleicht zeigt ihr Beispiel, warum in der Gemeinde vieles falsch lief. In der kleinen Gemeinde erledigte sie mit einem Pensum von 35 Prozent unzählige Aufgaben. Weil sie ihr Honorar über längere Zeit nicht abgerechnet und sie mit rund drei Jahren Verspätung nachgereicht hat, ist sie an der Gemeindeversammlung im letzten Sommer ebenfalls in die Kritik geraten.

«Es macht mir Mühe, dass man jetzt mit dem Finger so auf mich zeigt.»

Sie habe immer weit mehr Stunden für Lüterswil-Gächliwil gearbeitet, als in ihrem Pensum enthalten waren und sie habe längst nicht alle Stunden aufgeschrieben, was jeder wusste, der mit ihr gearbeitet habe. Sie haben zudem nicht nur Aufgaben als Bauverwalterin oder Finanzverwalterin erledigt, sondern auch einen wesentlichen Teil an Arbeit der Gemeindeschreiberei übernommen.

«Ich war zu gutmütig und wollte helfen. Deshalb hat mir schliesslich die Zeit gefehlt, meine eigenen Abrechnungen abzugeben.»

Leider sei das im Nachhinein gesehen von gewissen Kreisen nicht geschätzt worden und werde ihr nun sogar noch vorgeworfen.

Dass die Abrechnungen der Anschlussgebühren nicht zeitnah ausgestellt wurden, sei eine Pendenz, die sie an ihre Nachfolge übergeben habe. Sie habe die Behörden mehr als einmal darauf aufmerksam gemacht, dass Dokumente fehlen würden, die nicht abgelegt waren und beschafft werden müssten.

«Ich habe mit dem Ausstellen der Baubewilligung jeweils einen Akontobeitrag eingezogen, konnte aber die definitive Abrechnung nicht erstellen.»

Baukommissionspräsident Beat Wehrle bestätigt diese Aussage. «In der Gemeinde wurden in früheren Jahren nicht immer alle nötigen Dokumente sauber abgelegt.» Das Problem sei schon länger bekannt. «Frau Kocher hatte schlichtweg nicht die Ressourcen, sich dieser Pendenz anzunehmen.» Der neue Bauverwalter habe jetzt alle fehlenden Baugesuche und weiteren Dokumente in akribischer Arbeit zusammengesucht und teilweise bei der Gebäudeversicherung neu beschafft.

«Diese Stunden wird er abrechnen und die werden zweifellos in der nächsten Rechnung sichtbar werden.»

Wehrle war selbst auch betroffen und erhielt die definitive Abrechnung für seinen Ausbau auch erst Jahre später. «Aber sind wir ehrlich. Der Betrag ist der Gemeinde geschuldet und muss bezahlt werden. Das weiss jeder Bauherr.»

Akt 3: Transparenz fehlt – und deshalb das Vertrauen

Immer wieder werden der Gemeinderat und vor allem auch Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli kritisiert. Aus der Bevölkerung wird Silvia Stöckli vorgeworfen, dass sie bewusst Informationen verschweige. Man habe beispielsweise nicht gewusst, dass vier Gemeinderäte demissioniert haben, heisst es etwa.

Tatsächlich gibt es derzeit grosse Transparenzdefizite in der Gemeinde: Seit Anfang Jahr werden fast alle Geschäfte im Gemeinderat unter Ausschluss der Öffentlichkeit traktandiert. Immerhin ist in den Protokollen aufgeführt, welche Themen im stillen Kämmerlein diskutiert wurden. Dass Anfang November der Server der Gemeindewebsite ausgefallen ist und ältere Protokolle derzeit nicht auffindbar sind, macht die Sache nicht einfacher.

Silvia Stöckli. zvg

Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli bestreitet nicht, dass in der Gemeinde in den letzten Jahren einiges im Argen lag und aufgearbeitet werden musste. Die meisten Pendenzen seien in der Zwischenzeit aber bereinigt. «Wir sind als Gemeinderat ein Gesamtgremium», meint Silvia Stöckli. Einige der Pendenzen habe man von früher her übernommen. «Wir machen nicht einfach alles falsch.» Beim Thema Bauabrechnung hätte man wohl eher reagieren müssen, denn der Behörde war bekannt, dass die Ressourcen fehlten, um all die Arbeiten zu bewältigen. Mühe macht ihr vor allem die Art der Kritik an den Gemeindeversammlungen.

«Die Äusserungen sind teilweise schon fast beleidigend.»

Es gehe dabei auch nicht mehr um eine Sache, sondern nur noch um die Person.

«Meistens um meine Person.»

Stöckli hat sich darum auch gewundert, dass die FDP keine Liste für den Gemeinderat abgegeben hat. «Ich habe Leute gesucht, eine Liste eingereicht und damit gerechnet, dass es Wahlen geben wird.»

