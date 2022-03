Lüterswil-Gächliwil will Fusion mit Buchegg

Lüterswil-Gächliwil Klare Mehrheit spricht sich für eine Fusion mit der Gemeinde Buchegg aus An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung wurden die Weichen für die Zukunft des Dorfes gestellt. Von den vier möglichen Partnern zog sich Messen zurück. Biezwil und Schnottwil zeigten nur laue Gefühle. Urs Byland Jetzt kommentieren 24.03.2022, 15.52 Uhr

Die Anwesenden schreiten zur Abstimmung an der Urne. Urs Byland

Die Doppelgemeinde Lüterswil-Gächliwil nagt an ähnlichen Problemen wie andere Kleingemeinden. Die vielen Ämter einer Gemeinde können nicht mehr optimal besetzt werden. Der Fachkräftemangel schlage auf die Qualität nieder, und die Ansprüche der Bevölkerung könnten nicht wirklich erfüllt werden. Auf diese Weise beschrieb Dominik Fluri vom Amt für Gemeinden das Dilemma in seiner Antwort auf eine Frage aus der Versammlung.

Fluri wollte dabei sein in der Mehrzweckhalle, wenn die Einwohnerinnen und Einwohner von Lüterswil-Gächliwil über eine Fusion diskutieren. Der Kanton unterstütze die Gemeinden, die eine Fusion wünschen. Regierungsrat und Kantonsrat würden es begrüssen, wenn Gemeinden sich optimieren wollen. «Ein gesunder Kanton gibt es nur, wenn auch die Gemeinden gesund sind.»

Ein Drittel der Bevölkerung (inklusive Kinder) besuchte die Gemeindeversammlung

Fast ein Drittel der Bevölkerung, 110 Stimmberechtigte, war gekommen, um sich in einer Konsultativabstimmung zur Fusion zu äussern. Man merkte schon zu Beginn, dass die Anwesenden mit grossem Ernst auf diese Frage fokussiert waren. Es gab kaum Geschnatter, es herrschte eine gespannte Ruhe als Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli die Versammlung eröffnete.

Rasch übernahm die vorbereitende Arbeitsgruppe das Zepter, die eine mögliche Fusion in mehreren Aspekten beleuchtete. Welche Verbindungen bestehen zu den vier möglichen Fusionspartnern Biezwil, Buchegg, Messen und Schnottwil? Wie präsentieren sich diese Gemeinden finanziell oder in Bezug auf die Wohnmöglichkeiten? Aber auch, zu welcher Gemeinden besteht emotional die stärksten Bande?

Nach diesen Informationen, die kaum Fragen aufwarfen, wurden aus der Versammlung die Vertreter der vier möglichen Partnergemeinden aufgefordert zu erklären, warum sie mit Lüterswil-Gächliwil fusionieren möchten.

Fusion Ja oder Nein? Urs Byland

Absage von Messen

Gemeindepräsident Bernhard Jöhr stellte klar, dass Messen kein Kandidat sein wird. «Wir sehen keine genügend starke Basis von Gemeinsamkeiten.» Vielleicht weil Lüterswil-Gächliwil etwas höher liege als Messen «und auf uns runterschaut», nahm er der klaren Ansage die Schärfe.

Biezwil, so Gemeindepräsidentin Marlise Tüscher, sei offen, aber nicht unter Druck. «Es muss in der Bevölkerung wachsen und reifen.» Zudem sei eine Fusion nur im Dreierpack mit Schnottwil oder des ganzen Bucheggbergs sinnvoll.

Wie Tüscher zuvor erklärte Martin Willi, Gemeindepräsident von Schnottwil, dass die Fakten aber auch das Herz stimmen müssten. Man habe die Bevölkerung über die Gespräche informiert, aber nur spärlich Feedbacks erhalten. Er sei zuversichtlich, dass die vier -wils die Fusion wie vier Räder ein Auto zum Laufen bringen würden.

«Wir hätten Freude»

Bei dieser Ausgangslage musste Verena Meyer, Gemeindepräsidentin von Buchegg, in ihrem Werbespot nicht dick auftragen. Sie betonte die Eigenständigkeit der elf ähnlich grossen Dörfer (mit Brittern) in der Gemeinde Buchegg, und dass Lüterswil-Gächliwil hier nicht aus dem Rahmen fallen würde. Buchegg habe bereits einige Fusionserfahrung, und die Integration der Dorfteile funktioniere. «Wir hätten Freude», sagte sie.

Abstimmung an der Urne anstatt Hand aufstrecken in der Versammlung. Urs Byland

Letzteres war Balsam für die Seele der Anwesenden, auch wenn die (noch nicht informierte) Bevölkerung Bucheggs diese Freude noch zeigen muss. Die Stimmberechtigten wurden nicht zur Diskussion aufgefordert und verlangten diese auch nicht. Der Gemeinderat hatte keine Empfehlung abgegeben. Eine Konsultativabstimmung hat kein formelles Korsett. Also schritt man sofort zur Abstimmung.

Auszählung der abgegebenen Stimmzettel. Urs Byland

Klare Mehrheiten

In der ersten Runde der Konsultativabstimmung sprachen sich 97 für eine Fusion aus, zehn Personen waren dagegen und drei enthielten sich der Stimme. Als es darum ging, in welche Richtung fusioniert werden soll - Buchegg, Messen oder Biezwil/Schnottwil - stimmten die Anwesenden klar für das fusionserfahrene Buchegg. Buchegg erhielt 99 Stimmen (Mehrfachnennungen waren erlaubt), Biezwil/Schnottwil 22 Stimmen und Messen holte trotz Absage noch drei Stimmen.

Nun will der Gemeinderat von Lüterswil-Gächliwil die entsprechenden Schritte einleiten und mit Buchegg den Kontakt suchen. Am Ende sollen Abstimmungen in beiden Gemeinden die Fusion besiegeln.

