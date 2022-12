Silvia Stöckli und Rita Mosimann lancieren Ulmenstöckli

Lüterswil-Gächliwil Das Seniorenprojekt einer aktuellen und einer Ex-Gemeindepräsidentin hat vor der Eröffnung für Missstimmung im Bucheggberg gesorgt Betreutes familiäres Wohnen, vielfältige Tagesbetreuung und Rehabilitation im Bucheggberg: Silvia Stöckli und Rita Mosimann lancieren das «Ulmenstöckli». Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 20.12.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Tag der offenen Türe im Ulmenstöckli wurde von vielen Leuten genutzt. Andre Veith

Es geht zu und her wie in einem Bienenhaus. Besucherinnen und Besucher geben sich die Türklinke in die Hand. Das Interesse ist gross am neu erbauten Ulmenstöckli in Lüterswil, das zum Tag der offenen Tür lud. In der Küche schöpft das zukünftige Pflegepersonal Kürbissuppe, reicht Zopf und Getränke.

Sieben unmöblierte Zimmer stehen zum Bezug bereit, zwei davon mit Balkon und zwei mit Freisitz. Die Böden sind in dezentem Grün und Grau gehalten, die Räume mit den weissen Wänden und den grossen Fenstern sind freundlich und hell. Im Erdgeschoss ist ein geräumiger Essraum vorhanden. Von der Sitzecke mit den roten Sesseln im Obergeschoss kann man den Blick über das Dorf bis zum Jura schweifen lassen.

Leicht pflegebedürftige Personen jeden Alters sind willkommen

Die Idee, ein solches Wohnheim zu verwirklichen, spukte Silvia Stöckli und Rita Mosimann schon lange in den Köpfen herum. Als sie die Möglichkeit hatten, die Liegenschaft an der Oberdorfstrasse 2 zu erwerben, konnten sie ihren Traum verwirklichen. Silvia Stöckli will die Einrichtung nicht als Altersheim verstanden wissen, es soll auch keine Konkurrenz zu diesem darstellen. Vielmehr sieht sie es als eine Art Generationen-WG an.

Auch jüngere Leute, die beispielsweise einen Schlaganfall erlitten haben und auf Pflege angewiesen sind, oder Personen mit Behinderung, deren Eltern sie nicht mehr betreuen können, sollen hier gut aufgehoben sein. Rehabilitation, Physiotherapie sowie Training für Erhaltung und Förderung von Mobilität und Gedächtnis werden bei Bedarf angeboten. Ebenso ist ambulante, individuelle Pflege zu Hause vorgesehen.

Sollten freie Zimmer zur Verfügung stehen, können diese als Ferienzimmer dienen, um Angehörige zu entlasten. Der betreute Mittagstisch steht Personen offen, die nicht im Stöckli wohnen. Die Idee ist, eine familiäre Hausgemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre mit individueller Unterstützung im Alltag zu bieten und die Möglichkeit zu geben, soziale Beziehungen zu pflegen.

Vorerst stehen zwei Pflegefachfrauen für die Betreuung rund um die Uhr zur Verfügung. Unterstützt werden sie nach Bedarf durch Fachfrauen Betreuung und Gesundheit.

Es fehlt nicht an Ideen zur kurzweiligen Gestaltung des Alltags

«Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich nicht in ihren Zimmern verschanzen», sagt Stöckli. Je nach Gesundheitszustand ist die Klientel in der Küche willkommen, um dem Pflegepersonal beim Kochen zu helfen. Stöckli hat eine ganze Palette an weiteren Ideen, wie man den Tagesbetrieb abwechslungsreich ausgestalten könnte. Handarbeit, wie beispielsweise Klöppeln, oder andere handwerklichen Fertigkeiten könnten gezeigt und vermittelt werden.

Silvia Stöckli (im Bild) und Rita Mosimann gründeten das Ulmenstöckli. Andre Veith

Im Garten, wo jetzt noch die Baumaschinen stehen, ist ein schattiger Sitzplatz unter der schirmförmigen Ulme, die dem Haus den Namen gab, vorgesehen. Und wieder kommt Stöckli ins Schwärmen. Auf ihrer Wunschliste stehen Hochbeete, in denen Bewohnerinnen und Bewohner Kräuter oder Gemüse ziehen können. Auch Hühner oder andere Kleintiere wären ein Thema.

Doch zuerst müsse der Betrieb anlaufen, dann werde man sehen, wie es weitergeht und was man alles verwirklichen könne, so Stöckli. Bis alle Zimmer besetzt sind, werde es wohl noch eine Weile dauern, denkt sie. Am 3. Januar wird die erste Bewohnerin ihr Zimmer beziehen.

Missmut im Vorfeld Im Ulmenstöckli finden gleich zwei Gemeindepräsidentinnen eine Zukunft. Das sind die ehemalige Gemeindepräsidentin von Biezwil, Rita Mosimann, und die aktuelle Gemeindepräsidentin von Lüterswil-Gächliwil, Silvia Stöckli. Sie gründeten bereits im Februar 2021 die Ulmenstöckli GmbH. Silvia Stöckli hat bei der Entstehung des Ulmenstöcklis eine spezielle Rolle eingenommen. Sie musste als Vertretung der Bucheggberger Gemeindepräsidien aus dem Vorstand des Alterssitzes Buechibärg komplimentiert werden, als bekannt wurde, dass sie nebenbei am Aufbau der Firma Ulmenstöckli GmbH beteiligt ist, was natürlich mit dem Sitz im Alterssitzvorstand nicht vereinbar ist. (szr)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen