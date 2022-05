Lüterswil-Gächliwil Ein markanter Neubau für die traditionsreiche Spar- und Leihkasse Bucheggberg Lange blieb unklar, ob die Bank ihren Neubau des Hauptsitzes in einer anderen Gemeinde realisieren will. Diesbezüglich bleibt es aber bei der bisherigen Standortgemeinde in Lüterswil. Urs Byland Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Spar- und Leihkasse Bucheggberg plant einen Neubau auf der Parzelle an der Hauptstrasse etwas ausserhalb des Dorfes. Die aktuell darauf stehenden drei Gebäude werden abgerissen. Urs Byland

Dass die Spar- und Leihkasse Bucheggberg Pläne wälzt, ist nicht unbemerkt geblieben. Vor kurzem wurde klar, um welche Pläne es sich handelt. Die Bank will einen Neubau des Hauptsitzes realisieren.

Vor vier Jahren sei man über die Bücher gegangen, erklärt Daniel Sommer, Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für den Neubau. Der Bank gehe es grundsätzlich gut, aber der Kundenbereich stosse an seine Grenzen und auch die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachse, so das Fazit. Kurz, der bisherige Standort an der Hauptstrasse in Lüterswil ist zu klein geworden.

Also startete die Bank mit der Standortsuche, was da und dort im Bucheggberg für Verunsicherung sorgte. «Wir hatten zwei Stossrichtungen. Wollen wir in die Nähe eines der Zentren im Bucheggberg?», so Sommer. Gemeint seien damit Lüterkofen, Schnottwil oder Messen. Oder soll die Bank weiter zentral im Bucheggberg ihren Standort haben, also in Lüterswil bleiben. Die Bankverantwortlichen entschieden sich für zweite Stossrichtung. Sommer nennt sie die «salomonische Lösung».

«Man soll uns sehen»

Gesucht wurde eine Parzelle an der Hauptstrasse – «man soll uns sehen», die genug gross ist und käuflich. Fündig wurde man etwas ausserhalb von Lüterswil in Richtung Biezwil. Dort wurde im Jahr 2000 bei einer Sagerei eine kleine Gewerbezone definiert, die nun für die Spar- und Leihkasse Bucheggberg zum Glücksfall geworden ist.

Den Standort ausserhalb des Dorfkerns findet Daniel Sommer nicht schlimm. «Viele Kunden wollen für ihre Bankgeschäfte zu uns in den Bucheggberg kommen. Entschleunigen. Am neuen Hauptsitz werden sie in Richtung Norden und Süden wunderbare Ausblicke auf die Bucheggberger Landschaft haben.» Und wichtig sei auch, dass der neue Standort, etwa 300 Meter westlich vom alten entfernt, sowohl für den Fuss- als auch für den ÖV erschlossen sein wird. Der Kanton beispielsweise plant extra eine Verlängerung des Trottoirs. Unklar ist noch, ob südlich oder nördlich der Hauptstrasse.

80 Jahre lang hatte die Bank ihren Hauptsitz am bisherigen Standort. Der neue Hauptsitz sei nicht für morgen und übermorgen gedacht, sondern soll einige Jahrzehnte der Bank dienen. Deshalb hat die Bank beim Volumen des Neubaus nicht gespart. Eine strategische Reserve wird beim Neubau vorhanden sein. Aktuell fährt die Bank gut mit dieser Planung. «Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Mitarbeiter einstellen können.»

Mögliche Boni dank Gestaltungsplan

Dank eines Gestaltungsplans, der Garant sein soll für eine qualitativ gute Lösung, darf die Bank auf Boni hoffen. So möchte die Bank einen Neubau mit maximal 45 Meter Länge. Möglich sind laut Zonenordnung 40 Meter. Auch die vorgeschriebene Höhe von 7,5 Metern genüge nicht.

Begründet wird dies mit der Nutzung als Dienstleistungsgebäude, für welches im Erdgeschoss wie auch im Obergeschoss eine Überhöhe notwendig sei. Die im Zonenreglement vorgeschriebene Geschosszahl von zwei Vollgeschossen wird um ein Vollgeschoss ergänzt, das von aussen gesehen im Dach integriert ist. Das Erscheinungsbild bleibt zweigeschossig.

So könnte der Neubau des Hauptsitzes für die Spar- und Leihkasse Bucheggberg aussehen. Zvg

Die Bank hofft zudem auf zwei weitere Boni. So ist die Dachneigung nur 17 Grad und nicht 25 bis 40 Grad. Und das Dach erhält im Westen eine Öffnung für eine Terrasse. Die Dachöffnung im flachen Teil des asymmetrischen Daches auf der Gebäudewestseite überschreitet 1/7 der Dachfläche.

Zum Handkuss gekommen ist in einem Ideenwettbewerb die SSM Architekten AG aus Grenchen. Ihre Idee basiere auf einer Analyse der gewachsenen Strukturen und historischen Gegebenheiten im Bucheggberg.

Die bäuerliche Kulturlandschaft mit den Dörfern, den Waldsäumen und den markanten «Weilergruppen» mit Bauernhaus, Scheune und Stöckli prägen diesen Landschaftsraum. So wird die bäuerliche Tradition mit einem neuen, markanten Holzbau in der bestehenden Situation an der Hauptstrasse neu interpretiert und thematisiert.

Abgerundet wird der Neubau mit einem Kräutergarten im Eingangsbereich. Das Ganze fand an einer von 30 Personen besuchten Infoveranstaltung Gefallen. «Ich denke, die Bevölkerung hat Freude an diesem Projekt», sagt Daniel Sommer. Er hofft auf eine Baubewilligung noch in diesem Jahr und auf einen Baustart 2023. Ein Jahr später soll der Hauptsitz eingeweiht werden. Die Kosten bleiben noch Sache der Bank, auch weil man ungern eine Schätzung kommuniziert.

