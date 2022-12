Eklat in Lüterswil-Gächliwil rund um Silvia Stöckli

Bucheggberg Eklat in Lüterswil-Gächliwil: Eine ganze Kommission demissioniert, weil die Zusammenarbeit mit der Gemeindepräsidentin unmöglich sei Lüterswil-Gächliwil muss sich einmal mehr mit Unstimmigkeiten rund um die Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli herumschlagen. Dieses Mal werden in einem Infoschreiben an die Bevölkerung die Vorgänge transparent gemacht. Urs Byland Jetzt kommentieren 02.12.2022, 13.00 Uhr

In Lüterswil-Gächliwil wird Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli – nicht das erste Mal – heftig angeschossen. Dieses Mal ist es die Betriebskommission der Mehrzweckhalle, die geschlossen auf Ende Jahr demissioniert. Hätte die Betriebskommission nicht in eigener Regie die Bevölkerung in einem Brief informiert, wäre diese Auseinandersetzung unter Umständen unter dem Deckel geblieben.