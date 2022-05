Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG erweitert

Lüterswil-Gächliwil Das Interesse am zwei Jahre alten Wärmeverbund ist weiterhin gross Die Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG holt nach, was bei der Gründung verpasst wurde. Sie erarbeitet einen Plan für ein Gesamtnetz und wird dieses erneut dem Kanton vorlegen. Urs Byland Jetzt kommentieren 12.05.2022, 11.31 Uhr

2020 wurde der Neubau für die Heizzentrale des Wärmeverbunds Lüterswil-Gächliwil erstellt. Hanspeter Bärtschi

In der Bucheggberger Gemeinde besteht seit zwei Jahren ein Fernwärmenetz, welches durch die Heizzentrale an der Chätschgasse gespiesen wird. Nun soll das Netz erweitert werden. Insgesamt sollen gemäss Angaben des Wärmeverbundes, an dem die Gemeinde wesentlich beteiligt ist, weitere rund 16 potenzielle Wärmebezüger ans Fernwärmenetz angeschlossen werden.

«Beim Start des Wärmeverbundes lag der Fokus darauf die grössten ­Verbraucher zu verbinden», erklärt Ex-Vizegemeindepräsident Cyrill Schildknecht, seit Gründung 2019 der Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG im Verwaltungsrat. Aber das mögliche Gesamtnetz wurde weniger beachtet.

Nun würden sich die Anfragen von Interessenten häufen, die im Wärmeverbund mitmachen wollen. «Deshalb haben wir uns entschieden, nochmals einen Gesamtnutzungsplan zu erarbeiten, mit einem Netz zu allen Liegenschaften, für die die Abgabe von Wärme aus wirtschaftlicher Sicht machbar ist.»

Interessenten warten auf Anschlüsse

Für den neuen Erschliessungsplan Fernwärme muss also nochmals ein Nutzungsplanverfahren durchgeführt werden. Dies bedeutet Information der Bevölkerung, Mitwirkung, Auflage und Genehmigung am Ende durch den Regierungsrat.

Bisher wurden 25 Wärmelieferverträge abgeschlossen, wovon die Liegenschaften von vier Verträgen noch auf eine Erschliessung warten, darunter auch der Neubau der Spar- und Leihkasse Bucheggberg. Mit dem neuen Gesamtplan könnten bis über 60 Gebäude in Lüterswil mit Wärme versorgt werden. Damit würde der Wärmeverbund einiges mehr als die Hälfte der Gebäude in Lüterswil erreichen.

Am Donnerstagabend und am nächsten Mittwoch organisiert der Wärmeverbund Infoabende. Die Mitwirkung läuft noch bis 18. Mai. Klappt alles, will der Wärmeverbund bereits im Herbst mit der weiteren Erschliessung starten.

