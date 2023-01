Lüterswil-Gächliwil: 100. Geburtstag Anna Arni-Ruchti

Lüterswil-Gächliwil Bis vor kurzem fuhr die hundertjährige Anna Arni-Ruchti immer noch mit dem Velo Anna Arni-Ruchti lebt seit vielen Jahren in Lüterswil. Vor kurzem zog sie in den Alterssitz Buechibärg, wo sie heute an ihrem 100. Geburtstag die Glückwünsche des Regierungsrates entgegennehmen konnte. Urs Byland Jetzt kommentieren 30.01.2023, 14.45 Uhr

Anna Arni feiert den 100. Geburtstag im Alterssitz Buechibärg in Lüterswil (v.l.n.r.): Fritz Unternährer (Standesweibel), Tochter Annamarie Reber, Jubilarin Anna Arni, Tochter Ursula Wyss, Thomas Keller (Geschäftsführer Alterssitz Buechibärg) und Frau Landammann Brigit Wyss Carole Lauener

Im Alterssitz Buechibärg empfängt Anna Arni-Ruchti Frau Landammann Brigit Wyss, die der Jubilarin die Glückwünsche des Solothurner Regierungsrates überbringt. Lange ist Anna Arni-Ruchti noch nicht im Alterssitz. Ein Sturz zwang sie, den Umzug zu wagen. Am liebsten möchte sie wieder zurück, «es ist halt nicht dasselbe wie daheim», andererseits gehe es ihr seither gesundheitlich besser, sagt ihre Tochter.

Den Start in ein reiches Leben machte Anna Arni-Ruchti am 28. Januar 1923 im nicht weit entfernten Ruppoldsried auf dem Bauernhof im «Chinzi». Dort wuchs sie mit acht Geschwistern auf. Während ihr Vater als Zimmermann arbeitete, besorgte dessen Bruder den Stall. Damals wurden die Felder mit Pferden bestellt. «Wir wollen kein Auto, wir müssen einen Traktor haben», habe ihr Vater immer erzählt. Und dabei blieb es auch. «Ein Auto besassen wir nie.»

Dafür hatte Anna Arni-Ruchti ein Velo, mit dem sie in späteren Jahren immer wieder Ausflüge beispielsweise ins Emmental unternahm. Bis vor drei Jahren war das Velo ihr geliebtes Transportmittel. «Das ist das Schönste.»

«Nirgends ein Bäumlein, das Schatten spendet»

Als junges Mädchen half sie auf dem Bauernhof – «was gerade zu tun war, es gab nichts anderes». Sie erinnert sich an heisse Tage auf den Feldern, «nirgends ein Bäumlein, das Schatten spendet», aber auch an Freuden, wie das Baden im Limpach. Der Limpach war damals noch kein gerader Kanal, sondern mäanderte im Tal. «Giele haben Badine gemacht. Sie stauten für uns das Wasser, und haben es am Abend wieder ausgelassen.»

Ihr Ziel war es, ein Jahr im Welschland zu verbringen, um das Kochen zu erlernen. «Nach einem halben Jahr, im Herbst, brach aber der Zweite Weltkrieg aus, und ich wurde auf den Hof zurückgerufen.» Ihre Hilfe wurde gebraucht, weil ihre vier Brüder in den Militärdienst einberufen wurden. Im Welschland plagte sie das Heimweh, deshalb habe sie sich gefreut, als sie wieder heimkehren konnte.

Den Mann im Gemischten Chor gefunden

Bis zum Ende des Krieges half sie zu Hause auf dem Hof. Zwischendurch konnte sie bei der Familie Kocher in Büren das Kochen und den Haushalt erlernen. 1942 arbeitete sie für die Familie Zangger in Lüterswil als Köchin und half im Haushalt. Der Hausherr war Bankdirektor der Spar- und Leihkasse und der Geschäftssitz der Bank sowie die Direktorenwohnung befanden sich im Hauptgebäude des heutigen Alterssitzes Buechibärg.

Anna Arni-Ruchti half noch 1942 beim Umzug der Bank an den neuen Geschäftssitz einige Meter weiter, wo die Bank noch heute geschäftet. Vom Eingang zum Alterssitz aus kann sie heute in Richtung Biezwil beim Bau des neuesten Geschäftssitzes zuschauen.

Bald lernte Anna Arni-Ruchti ihren Mann Hans Arni kennen. Sie sangen beide im Gemischten Chor. «Wir heirateten im Jahr 1947 am 15. Oktober in der Kirche Aetingen.» Danach kümmerte sich Anna Arni-Ruchti um die Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungen, und unterstützte ihren Mann bei den Arbeiten auf dem Bauernhof in Lüterswil. Sie half einige Jahre in der Schulkommission, in der Handarbeitsschulkommission und bei den Landfrauen. 1981 übernahm ihr Sohn Hans den Hof.

Die Jubilarin hat allen das Stricken beigebracht

50 Jahre nach der Heirat, am 25. Oktober 1997 organisierten ihre Kinder die Goldene Hochzeit. Noch einmal wurde die Kirche Aetingen besucht, und der Pfarrer hielt eine kurze Predigt zum Jubiläum. Die Hochzeitsgesellschaft war mit demselben Postauto unterwegs wie vor 50 Jahren. Es sei ein wunderschöner Tag gewesen, sagt Anna Arni-Ruchti, aber: «Diese Tage sind kurz.»

Drei Jahre später starb ihr Mann, «für mich ein schwerer Schicksalsschlag». Den Lebensmut habe sie aber nicht verloren. Dabei hilft ihr ihre grosse Familie mit acht Grosskindern und inzwischen 15 Urgrosskindern.

In ihrem Zimmer im Alterssitz Buechibärg liegt auf der Hochzeitstruhe aus dem Jahr 1947, angefertigt von ihrem Vater, noch eine angefangene «Lismete». Stricken ist das Hobby von Anna Arni-Ruchti. Schon viel Wolle habe sie in diverse Sachen verwandelt, seien es Socken, Schals oder Pullover.

Allen habe sie das Stricken beigebracht, von den Kindern bis zu den Urgrosskindern. Das Älteste ist bereits 25 Jahre alt. Ein Ururgrosskind liegt in Reichweite. Doch da wehrt sich noch etwas die Tochter von Anna Arni-Wyss: «Dann wäre ich Urgrossmutter.»

