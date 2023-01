Lüterswil-Gächliwil: Sanierung Bad Lüterswil

Ein «Fressbädli» vor 60 Sommern

«In dem grossen Speisesaal im ersten Stock des Hauptgebäudes, an das die Dépendance mit unseren niederen, holzgetäferten Zimmerchen im rechten Winkel stiess, erstreckten sich nebeneinander die zwei endlosen Tische der Table d’Hôte. Was da alles schon zum Frühstück aufgetragen wurde, dünkte uns doch recht verwöhnten Kindern unsagbar köstlich. Sonntags gab es regelmässig Milkenpastetchen, Rheinsalm, Poulet, eine Crème und Erdbeeren mit Schlagrahm, aber auch wochenüber war das Menu zweimal im Tag so gepflegt und üppig, dass die Kurgäste das Vielfache von dem verzehrten, was ihr Appetit verlangt hätte. Dem entsprach auch der ausgiebige Weinkonsum, wenigstens der Herren. So machte man damals eine ‹Kur›, die den Vorwand zur Sommerfrische in dem ‹Bade› gab, das allerdings von einzelnen aufrichtigeren Gästen als ‹Fressbädli› bezeichnet wurde. Auch wir Buben mussten uns einer Kur unterziehen, obwohl wir beide kerngesund waren: Wir mussten uns vormittags in eine Blechwanne mit dem nicht ganz einwandfrei riechenden Wasser der Mineralquelle legen und vor dem Nachtmahl die angeblich blutbildende, aber widerlich schmeckende kuhwarme Milch in einer uns grausam vorkommenden Menge hinabwürgen, der dann nach den Ferien unser gutes Aussehen zugeschrieben wurde. Das waren kleine Schönheitsfehler des Paradieses, sonst aber schwammen wir in Glück und Wonne.

…

Mein Vater hing an dieser abgelegenen Sommerfrische, weil es hier keine Fremden und besonders keine ‹Schwaben› gab. So war man, wie der Vater sagte, ‹daheim› und ‹unter sich›, und bildeten die hundert und mehr Gäste eine grosse Familie. Im Speisesaale verschmolz alles zu einer fröhlichen Gesellschaft wohlwollender und gutherziger Menschen. Die Stimmung bei Tisch war munter und wurde durch einige geborene Spassmacher mit Witzen und Einfällen gewürzt. Nach dem Abendessen ging man noch ein wenig an die Luft, aber bald kehrten die meisten wieder in den Saal zurück, wo es immer lustige Unterhaltung gab. Im Lichte der mächtigen Petroleumlampen wurde gesungen, Stuhlrücken gespielt oder schrieben die Erwachsenen auf zusammengefaltete Zettel unverständliche Wörter, die dann beim Vorlesen unbändiges Gelächter erregten, in das ich aus voller Kehle einstimmte. Und als im folgenden Schuljahr der Religionslehrer von der Vertreibung Adams und Evas aus dem Garten Eden erzählte, erhob sich vor mir die sonnige Hügellandschaft der Bucheggberge, in die uns auch heuer wieder unsere Sommerreise führen würde.»

Adolf Saager, in: «Solothurner Zeitung», 1948.