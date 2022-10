Lüterkofen-Ichertswil Nach Revitalisierung: So soll der Biberenbach für die Bevölkerung als Naherholungsgebiet attraktiver werden Der Biberenbach soll auf einer Länge von rund 600 Metern revitalisiert werden. Der Bach fliesst heute zwar offen, ist grösstenteils aber kanalisiert. Zurzeit ist die Planung für das Projekt öffentlich aufgelegt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Der Biberenbach fliesst zwar offen, ist aber kanalisiert. Rahel Meier

Ein 600 Meter langes Teilstück des Biberenbaches soll in Lüterkofen-Ichertswil revitalisiert werden. Der Projektperimeter beginnt bei den obersten Häusern in Lüterkofen und zieht sich ausserhalb der Bauzone durch die Bereiche Hofmatt-Eiacker-Stöckmatt in Richtung Ichertswil.