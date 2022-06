Lüterkofen: Schüler lernen Paartänze

Lüterkofen-Ichertswil «Ich finde das Tanzen cool»: Schülerinnen und Schüler werden auf eine Reise durch die Welt der Tänze genommen «Dancing classroom» vermittelt in Schulen Paartänze wie Walzer, Foxtrott oder Merengue. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Alle drei 5./6.-Klassen nehmen am Projekt Dancing Classrooms teil. Hanspeter Bärtschi

«Paartanz fördert Respekt und Einfühlungsvermögen, er macht Spass und beweglich», erklärt die Tanzlehrerin Simone Nanzer. Sie steht aber nicht in einem gewöhnlichen Tanzsaal, sondern in einem «Dancing classroom». So heisst auch der Verein, der «Schülerinnen und Schüler auf eine Reise durch die Welt des Tänze nimmt», wie es auf der Homepage von «Dancing classrooms» heisst. Die Bewegung kommt ursprünglich aus den USA und findet hierzulande immer mehr Freunde.