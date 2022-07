Wechsel in der Gemeindeschreiberei Lüterkofen-Ichertswil

Lüterkofen-Ichertswil Gemeindeschreiberin Sonja Kohler geht nach 14 Jahren: Sie war mit Lüterkofen eng verbunden und deshalb gerne für die Gemeinde tätig 14 Jahre lang war Sonja Kohler Gemeindeschreiberin in Lüterkofen-Ichertswil. Ende Monat wird sie pensioniert und übergibt ihr Amt an Gisela Wyss. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Sonja Kohler (rechts) übergibt ihr Amt an Gisela Wyss. Carole Lauener

«Die Einwohner zu kennen, ist ein extremer Vorteil für dieses Amt», sagen die 14 Jahre tätige Sonja Kohler und ihre Nachfolgerin Gisela Wyss. Kohler, die mit Mädchennamen Schluep heisst, ist ein echtes Lüterkofener «Gewüchs»: sportlich, musikalisch, organisatorisch umsichtig und zu allen Leuten freundlich. Sie sagt:

«Gerade der Kontakt zu Menschen hat mir immer viel Freude gemacht.»

Manchmal diente sie in Gesprächen als «Kummerkästli» und ein bisschen auch als Seelsorgerin. Als Gemeindeschreiberin habe sie gerne diese vielseitigen Aufgaben erfüllt. Wirklich herausragende Ereignisse habe es in ihrer 14-jährigen Tätigkeit eigentlich nicht gegeben, meint sie diskret. Nach zwei Jahren mit Gemeindepräsidentin Elisabeth Steffen habe dann der jetzige Gemeindepräsident Roger Siegenthaler das «Ruder» übernommen.

In vielen Vereinen aktiv

Als eines der ersten Mädchen turnte Sonja Kohler in der damals endlich gegründeten Mädchenriege. Sie blieb dem Turnen lange treu als Leiterin auf verschiedenen Stufen und verabschiedete sich erst Ende 2003 aus der Führung der «MuKi»-Gruppe. Dann wechselte sie in den örtlichen Frauenchor, den sie später präsidierte und gelegentlich hierdurch auch verschiedenste Anlässe als Ehrendame in Tracht begleitete. Nach der Auflösung des Chors in diesem Jahr singt sie nun im Frauenchor Lohn-Ammannsegg.

KV-Angestellte, Posthalterin und schliesslich Gemeindeschreiberin

Ganz interessant ist ihre berufliche Vita. Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung in Solothurn arbeitete sie bei einer Krankenkasse, dann war sie Postbotin im Dorf und für sechs Jahre sogar die Posthalterin. Gleichzeitig bekleidete die Mutter zweier erwachsener Töchter für lange Jahre das Amt der Bürgerschreiberin. Und als die Einwohnergemeinde eine neue Leiterin der Gemeindeverwaltung suchte, wurde sie als kompetente Besetzung sofort gewählt.

Weitere Grundlagen für ihre Arbeit im Gemeinwesen erwarb sie in einem Lehrgang der Hochschule Nordwestschweiz. Zuständig war sie für alles – «ausser Finanzen», betont sie. Anfängliche Unterstützung bei Computerprogrammen ergänzte sie mit eigenem «Learning by Doing». Auch wenn sie mit den digitalen Ansprüchen gut zurechtkommt, bedauert sie, dass durch die Onlineanmeldungen neuer Einwohnerinnen und Einwohner der persönliche Bezug verloren gehe.

Verbunden wird Sonja Kohler ihrem Dorf immer bleiben, auch wenn sie jetzt seit fünf Jahren bei ihrem Partner auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Biezwil wohnt. Langweilig werde es ihr bei ihren vielen Interessen garantiert nicht werden, und gerne würde sie sich auch auf dem Bauernhof nützlich machen, fügt sie lachend an.

Mit der Verwaltungsarbeit bestens vertraut

Eine echte Buechibärgerin ist auch Gisela Wyss, die in Mühledorf aufwuchs, mit ihrer Familie in Lüterkofen-Icherstwil wohnt und seit fünf Jahren schon in der Gemeindeverwaltung tätig ist. Gleichzeitig amtet sie als Finanzverwalterin der Bürgergemeinde Lüsslingen.

Als Mitglied der örtlichen Frauenriege und zusätzlich fit durch Pilates bewältigt sie ein 60-prozentiges Pensum. Ihre beiden Söhne sind 17 und 13 Jahre alt. Der ältere absolviert eine Lehre, und der jüngere wechselt jetzt in die Hockeyschule Biel, was für Gisela Wyss im intensiven trainingsbedingten Fahrbetrieb eine deutliche Entlastung bedeutet.

Sie freut sich auf die neue, erweiterte Verantwortung in der Gemeinde und am bestehenden guten Miteinander mit den beiden anderen Verwaltungsangestellten.

«Ich hoffe, dass weiterhin alles rundläuft und wir hier unser ‹Dörflidenken› lebendig halten können.»

