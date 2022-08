Ferienpass Bucheggberg: Geländespiel

Lüterkofen-Ichertswil Ferienpass Bucheggberg: Kinder auf den Spuren von «Asterix und Obelix» Im Rahmen des Ferienpasses Bucheggberg haben sich 16 Mädchen und Knaben fürs Geländespiel angemeldet. Das Spiel ist in eine «Asterix und Obelix-Geschichte» eingebettet. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 12.08.2022, 11.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Obelix in den Wäldern vom Bucheggberg. Tom Ulrich

Gallien wird von den Römern angegriffen. Gemeinsam müssen sich die Gallier zur Wehr setzten. Wie üblich bei «Asterix und Obelix» sind die Gallier wegen des Zaubertrankes von Miraculix unbesiegbar. Als Asterix und Obelix ihn jedoch rufen, können sie weder ihn noch seinen Assistenten finden. Lediglich ein Zaubertrankrezept in Morsezeichen finden sie.

In diese Geschichte ist der Ferienpasskurs «Geländespiel: Asterix und Obelix und der Zaubertrank» des Ferienpasses Bucheggberg eingebettet. Organisiert wird er durch die Cevi Jungschar Bucheggberg. Die Kinder müssen an diesem Nachmittag Miraculix und seinen Assistenten finden und befreien. Bis dahin sind jedoch viele knifflige Rätsel zu lösen und Spiele zu gewinnen.

Die Kinder sind voller Vorfreude. Tom Ulrich

Die Jungscharleiterinnen und -leiter sind bereits wahre Ferienpassprofis. «Wir versuchen in jedem Jahr einen Kurs anzubieten», erklärt Kursleiterin Tabea Glauser. Wichtig sei, dass die Kinder im Ferienpasskurs zusammenarbeiten müssen und stets auf neue Herausforderungen stossen. «Die Kinder sollen neue Dinge versuchen, die sie sich sonst nicht getrauen würden.»

Kinder robben, tanzen und hüpfen durch den Wald

Das Geländespiel beginnt beim Feuerwehrmagazin in Lüterkofen mit einem Rätsel. Die Kinder teilen sich in fünf Gruppen auf, in denen sie die Notiz von Miraculix zu entschlüsseln versuchen. «Das Rätsel lösen machte viel Spass», meint Luana später. Die entschlüsselte Notiz offenbarte den Ort, an dem Miraculix und sein Assistent festgehalten werden. Ein «römisches Lager», das im Lüterkofer Wald in der Nähe des «Chrüzbaum» liegt.

Begeistert machen die Kinder das Spiel im Wald mit. Tom Ulrich

Also machen sich die Leiterinnen und Leiter, die als Gallier verkleidet sind, mit den Kindern auf den Weg. Im Wald finden sie das «römische Lager», in dem Miraculix und sein Assistent gefangen gehalten werden.

Zur Befreiung müssen die Kinder ein Geländespiel, der Höhepunkt des Nachmittags, gewinnen. Innerhalb von maximal 40 Minuten müssen sie Taler einsammeln. Da nur ein Taler pro Weg geholt werden darf, rennen die Kinder wie wild durch den Wald.

Römer jagen

Von Zeit zu Zeit dürfen die Kinder einen Zaubertrank trinken. Dieser verpflichtet jeweils ein Kind zu einer Zusatzaufgabe. Schon bald rennen die Kinder und Leitenden nicht mehr, sondern robben, tanzen oder gehen huckepack. Der beliebteste Zaubertrank nennt sich «Römer jagen». Wenn die Kinder diesen erhalten, dürfen sie Leiterin Glauser, die als Römerin verkleidet ist, durch den Wald jagen.

Bald sind die Münzen eingesammelt, Miraculix und sein Assistent befreit und die Kinder ausgetobt. Bevor es auf den Rückweg geht, gibt es noch ein Zvieri. Auf die Frage nach dem Tageshöhepunkt antwortete Gilles: «Das Herumrennen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen