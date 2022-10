Lüterkofen-Ichertswil: Kiesgrube Haulital in der Auflage

Lüterkofen-Ichertswil Kiesgrube der Bürgergemeinde ist erschöpft: Pläne zur Erweiterung liegen auf Die Pläne für die Erweiterung Ost der Kiesgrube Haulital sind noch kurze Zeit in der Auflage. Auch ein ein entsprechendes Rodungsgesuch ist noch hängig. Urs Byland Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Die bestehende Kiesgrube Haulital in Lüterkofen-Ichertswil ist bald erschöpft. Nun soll sie erweitert werden. Rahel Meier

Die wichtigste Einnahmequelle der Bürgergemeinde Lüterkofen-Ichertswil ist die Kiesgrube und Deponie Haulital, ein Geschenk des Kantons aus dem Jahre 1976. Seit dieser Zeit baut die Bürgergemeinde in der Grube Kies ab, füllt und rekultiviert diese wieder.

Jährlich werden 23'000 bis 29'000 Kubikmeter Kies abgebaut und 45'000 bis 50'000 unverschmutztes Material deponiert. Die Kiesgrube soll weiterhin die Kasse der Bürgergemeinde füllen. Die vorhandenen Kiesreserven in der Grube West neigen sich bald dem Ende zu. Etwas länger dauert noch der Auffüllprozess (bis zirka 2035), der auch später begonnen hat.

Der Wald schirmt die Grube vollständig ab

Die Bürgergemeinde hat frühzeitig begonnen eine Erweiterung in Richtung Osten zu planen. Eigentlich in Richtung Nordosten. Denn im Osten der Grube West liegt eine ehemalige Kebag-Deponie und im Süden eine ehemalige Galvanik-Deponie. Die aktuelle Grube West und die Erweiterung liegen vollständig in Waldgebiet. Der Wald schirmt das gesamte Grubenareal vollständig vom Siedlungsgebiet ab.

Bereits 2015 wurde in einem Bericht diese Ost-Erweiterung beschrieben. So seien die Kiessande in vergleichbarer Mächtigkeit zum aktuellen Kiesabbaugebiet anzutreffen - 20 bis 25 Meter hoch. Und die darüberliegende Erde sei mit einer Höhe von 2,2 bis 3,1 Meter deutlich geringer als im aktuellen Abbaugebiet.

Für die Erweiterung Ost wurde in einem ersten Schritt der kantonale Richtplan angepasst. Im Rahmen der Anpassung wurde aufgrund von Einwendungen beschlossen, die Erschliessung im Ringverkehr zu gestalten. Weiter dürfe das Vorhaben Grundwasser und Quellen nicht negativ beeinträchtigen. Letzteres konnte 2020 aufgrund von Abklärungen nachgewiesen werden.

Zur Erweiterung gehört auch die temporäre oder definitive Rodung von Waldflächen

Die aktuell laufende Auflage (noch bis 9. Oktober) ist der letzte Schritt vor der Genehmigung durch den Regierungsrat. Aus dieser wird ersichtlich, dass der Kiesabbau mit der Erweiterung Ost, laut Prognose, bis 2046 gesichert sein wird. Aufgefüllt wird die Grube ab 2035 bis 2050. Danach erfolgt die Rekultivierung.

Zur Erweiterung gehört auch die Rodung von Waldflächen. Dazu läuft ebenfalls bis 9. Oktober ein Gesuch. Insgesamt sollen 42'946 Quadratmeter Wald gerodet werden, davon 39'146 Quadratmeter als temporäre Rodung, die an Ort und Stelle wieder aufgeforstet werden, und 3800 Quadratmeter als definitive Rodung. Diese 3800 Quadratmeter sollen in unmittelbarer Nähe ersetzt werden.

