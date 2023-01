Lüterkofen-Ichertswil Überbauung

Wer freiwillig das Gestaltungsplanverfahren auf sich nimmt, erhofft sich einen Bonus. Er muss aber auch damit leben, dass Behörden und Öffentlichkeit das Planwerk kritisch beurteilen. Änderungen im Planwerk im Zusammenhang mit dem Mitwirkungsverfahren erfolgen freiwillig, sind aber manchmal sinnvoller, als Einsprachen in der folgenden Auflage des Gestaltungsplanes und danach des Baugesuchs zu riskieren. Ein Gestaltungsplan regelt die Nutzung, Gestaltung und innere Erschliessung innerhalb des Projektperimeters. Er ermöglicht eine Abweichung von den Zonenbestimmungen in Bezug auf Gebäudehöhe und Ausnützungsziffer. In den Sonderbauvorschriften zum Gestaltungsplan werden unter anderem die detaillierten Vorgaben beschrieben, die von der Grundnutzung abweichen. Im konkreten Fall in der Au von Lüterkofen-Ichertswil werden beispielsweise die zulässige Gebäudehöhe von 6,5 auf 7,5 Meter und die Ausnützungsziffer von 0,4 auf 0,48 erhöht, was der Gemeinderat gutgeheissen hat.