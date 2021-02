Lüsslingen-Nennigkofen Wo ein Käfer ist, sollten noch mehr zu finden sein In einem Kirschbaumstrunk entdeckte Insektenfotograf Bähram Alagheband auf einer seiner Fototouren einen Kirschprachtkäfer. Zudem auch eine Larve. Rahel Meier 21.02.2021, 15.00 Uhr

Wer Insekten fotografieren will braucht viel Geduld, das weiss Bähram Alagheband. Thomas Ulrich Der Kirschprachtkäfer (Anthaxia candens) macht seinem Namen alle Ehre. Bähram Alagheband Kirschprachtkäfer im Anflug. Bähram Alagheband Die Larve eines Kirschprachtkäfers. Bähram Alagheband Die Puppenwiege. Bähram Alagheband Frisch geschlüpft. Bähram Alagheband

Der Kirschprachtkäfer macht seinem Namen alle Ehre. Nur gerade sieben bis elf Millimeter gross schillert er bunt in smaragdgrün, kupferrot und schwarzblau. Der Käfer ist auf der roten Liste des Bundes als «verletzlich» eingestuft.

Ursprünglich war der Kirschprachtkäfer vor allem im Wald zu finden. Heute lebt er sehr häufig in «Hosteten» und dort wiederum in Ästen und Stämmen von alten Kirschbäumen. Die Larvenentwicklung dauert zwei bis drei Jahre. Die Käfer schlüpfen in aller Regel im Mai und sind dann bis September oft in grösserer Anzahl auf den Brutbäumen anzutreffen. Der Käfer ist aber nicht schädlich, da die Larve nur an beschädigten und absterbenden Pflanzenteilen frisst.

Erfahrung führte den Entdecker zum Strunk

Und genau an einem solchen Ort, in einem aufgeschichteten Kirschbaumstrunk, wurde der Kirschprachtkäfer in Lüsslingen an der Bürenstrasse Richtung Hoberg, nachgewiesen. Gefunden hat in Bähram Alagheband. Schon als Kind brachte er Insekten nach Hause und fotografierte damals noch mit der Kamera seiner Eltern alles was in der Nachbarschaft kreuchte und fleuchte. Heute fotografiert er professionell Insekten – nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Schweiz und zeigt die Fotos auch an Vorträgen.

Dass Alagheband den Kirschprachtkäfer gefunden hat, verdankt er seiner Erfahrung. «Ich habe während einer meiner Fototouren durch den Kanton Solothurn den Kirschbaumstrunk gesehen und gewusst, dass ich dort spannende Entdeckungen machen werde. Ich habe den Baumstrunk dann mehrere Stunden nach Insekten abgesucht», erklärt er.

Tatsächlich hat Alagheband zwei Käfer und zudem auch noch eine Larve fotografiert.

Der Fund rief Käferexpertin Lea Kamber (Verein Artenförderung Schweiz), das Amt für Raumplanung (ARP), Abteilung Natur und Landschaft, und die Umweltkommission Lüsslingen-Nennigkofen auf den Plan.

Der alte Kirschbaum blieb stehen

Als erstes hat das ARP dem Bewirtschafter der Fläche geraten, den alten Kirschbaum zu deponieren, anstatt ihn zu verbrennen oder zu häxeln. Da es sich um eine Vereinbarungsfläche im Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft handelt, wurde zusätzlich auch noch der Holzhaufen vergrössert.

«Ein Erstnachweis ist insofern von Belang, als dass er ein Indiz für weitere Individuen im Gebiet darstellt. Die Käfer fliegen nicht sehr weit und können entsprechend nicht grossflächig neue Gebiete ‹erobern›», erklärt Lea Kamber auf Anfrage.

Werde eine seltene Holzkäferart nachgewiesen, gelte es, die Population einerseits zu erhalten und andererseits Möglichkeiten zu schaffen, damit sie sich erweitern und ein grösseres Gebiet besiedeln kann.

Alte Bäume möglichst erhalten und neue pflanzen

Dies unterstützt auch die Umweltkommission Lüsslingen-Nennigkofen, wie deren Präsidentin Esther Isch Luginbühl erklärt. Mit einem Flugblatt gelangte die Kommission an die Bewirtschafter der «Hosteten» im Dorf. Im Flugblatt steht unter anderem: «Der Kirschprachtkäfer gilt als eine von mehreren ‹Umweltzielarten Landwirtschaft›, die von den Kantonen gefördert werden und wichtig sind für die Erhaltung der Artenvielfalt.»

Die Kommission ermuntert die Bewirtschafter darum dazu «bei der Verbreitung des Kirschprachtkäfers mit entsprechenden Massnahmen zu helfen. Unterstützen Sie das Projekt, indem sie alte, wenig erntereiche Bäume erhalten und das Holz von gefällten Bäumen aufschichten, auch an einem anderen sonnigen Ort. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollten auch neue Kirschbäume angepflanzt werden.»