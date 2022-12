Lüsslingen-Nennigkofen Pferdezüchter Hans Knörr (81) ist aus Nennigkofen nicht wegzudenken: Unterwegs mit Parzival, Polarlicht, Polarstern und Pepita Der 81-jährige Hans Knörr und seine Pferde gehören in Nennigkofen zum Dorfbild. Er habe das Rösseler-Virus, sagt er zu seiner Leidenschaft. «Jeder hat ein Vögeli, oder?» Urs Byland Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Ausritt von Pferdezüchter Hans Knörr mit seinen vier Pferden. Hanspeter Bärtschi

Hans Knörrs Leidenschaft sind die Pferde. Das sind Parzival, Polarlicht, Polarstern und Pepita. Er habe ein Faible für Pferdenamen mit dem Anfangsbuchstaben P, sagt Knörr, beim Brunnen in seinem Hof stehend. Die enge Strasse durchs Zentrum von Nennigkofen lässt kaum Platz für ein Trottoir. Ein hohes Eisenrohrgatter trennt den Innenhof von der Strasse.

Vor wenigen Minuten kam Hans Knörr mit zwei seiner vier Pferden zurück vom morgendlichen Ausritt in den nahen Wäldern und Feldern. Nun stehen sie angebunden und warten, bis Hans Knörr die Halfter gewechselt und das eine Pferd abgesattelt hat. Danach nimmt er die Gamaschen ab, die seit seiner Militärzeit gute Dienste verrichten, wie er erzählt.

Dragoner in der Schweizer Armee

Er habe genau zweimal in seinem Leben ein Pferd gekauft, erzählt Hans Knörr, den die Pferdezucht und die damit verbundene Arbeit um Jahrzehnte jünger erscheinen lässt. Als er 1941 geboren wurde, tobte über England die Luftschlacht. Er wurde im Militär der Kavallerie zugeteilt und zu einem der damals noch 3500 Dragoner in der Schweizer Armee.

«Das Pferd für den Militärdienst musste ich zur Hälfte selber bezahlen. Die andere Hälfte gehörte dem Bund.» Die Haltepflicht betrug acht Jahre. «Ich musste jedes Jahr mit meinem Pferd in den Dienst und den dreiwöchigen Wiederholungskurs machen.»

Ab und zu kam der Kommandant zur Visite und schaute nach dem Ross. Knörr musste einem Reitverein beitreten und sein Ross trainieren, durfte es aber auch auf dem Hof brauchen, sei es für den Transport oder zum Pflügen und Eggen.

Knörr wohnte zeit seines Lebens auf dem Hof an der Lüterkofenstrasse 14, auch wenn der Bauernbetrieb vor über 20 Jahren ausgesiedelt wurde. Der neue Hof wurde von einem seiner drei Söhne übernommen. Knörr hat zudem eine Tochter. Vater Hans Knörr half mit auf dem einen Kilometer entfernten Aussiedlerhof in der Eymatt, aber wohnte immer im Haus in Nennigkofen.

Parzival beisst Polarlicht in den Rücken

Die weisse Polarlicht und Parzival werden unruhig und beginnen zu wiehern. Sie sei «rossig», sagt Knörr, dessen Familie schon seit 400 Jahren in Nennigkofen beheimatet ist. «Es ging uns mal besser, mal schlechter.» Parzival beisst Polarlicht im Liebesrausch in den Rücken. Nun muss Knörr eingreifen.

Als Hans Knörr aufhörte, Felder zu bestellen und Kühe zu züchten, kaufte er sich sein zweites Pferd. Eine Stute. «Polen war Gastland an der Berner Messe BEA. Sie kamen mit ihren Trakehner-Pferden. Ich sah die Pferde und ging an den Stand, mich zu erkundigen, ob diese zu erwerben seien.»

Man wurde sich schnell handelseinig. «Ich ging heim und erstattete Bericht, dass ich ein Ross gekauft habe. Mein Sohn war nicht gerade erfreut. Er hatte ja Kühe. Aber seine Frau und die Kinder gingen sofort nach Bern und haben sich das Ross angeschaut.»

Was wird hier diskutiert? Hanspeter Bärtschi

Er habe sich nicht auf Anhieb mit dem Pferd vertragen. «Es nahm auch zu. Dann kam mir der Gedanke, die könnte vielleicht tragen.» Auf Nachfrage wurde ihm bestätigt, dass das möglich sei. Und im September besass er bereits zwei Pferde. Hans Knörr wurde Pferdezüchter. Inzwischen hat die Stute siebenmal Nachwuchs geworfen. «Drei habe ich schon verkauft.»

Hans Knörr plagt das Rösseler-Virus

Polarlicht und Parzival wiehern dazwischen und schlagen mit den Hufen ungeduldig auf den Boden. Sie sind zwei der sieben Füllen von Pepita. Er ist beschnitten. «Ich hätte sie schon verkaufen können. Auf dem Parcours in Müntschemier übersprangen sie 1,30 und 1,10 Meter.» Stolz nennt Hans Knörr diese Zahlen. Geritten werden die Pferde an den Parcours von Berufsreiterinnen und -reitern.

Reinrassig seien seine Pferde nicht. «Heute wird viel gemixt, aber jeder sagt, das ist ein Trakehner, das ist ein Holsteiner oder Oldenburger.» Seine sind halt Schweizer. «Sie sind bei mir geboren, sie haben den CH-Brand. Heute werden die Tiere nicht mehr gebrannt, sie haben einen Chip.»

Im Hof von Hans Knörr. Hanspeter Bärtschi

Er habe das Rösseler-Virus, entschuldigt Hans Knörr seine Leidenschaft. «Jeder hat ein Vögeli, oder?» Sein Hobby sei nicht billig. Die Tiere brauchen Hufe. Beschlagen werden sie von einem mobilen Hufpfleger. Die Wettbewerbsreiter müssen bezahlt werden, das Startgeld muss berappt werden und der Transport ist auch nicht gratis.

Und die Besamung der Stute kostet auch. Er habe mal 3000 Franken dafür bezahlt. «Ich dachte, ich würde langsam aufhören. Es gibt doch viel Arbeit, ausmisten, ausreiten. Aber für Polarlicht habe ich jetzt einen Hengst gesehen», schwärmt Hans Knörr, «in Müntschemier, der international Wettbewerbe reitet.»

