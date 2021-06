Lüsslingen-Nennigkofen «Hier kann ich mein Herz-Projekt verwirklichen»: Sie führt neu das Kafi im Kulturhof Das «Kafi etc» im Kulturhof Weyeneth in Lüsslingen-Nennigkofen hat eine Nachfolge gefunden. Corinne Liechti wird das neue «Hof Beizli» führen. Lucilia Mendes 11.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Corinne Liechti ist die neue Betreiberin des Hof Beizli im Kulturhof Weyeneth. Hanspeter Bärtschi

Im Dezember 2020 verkündeten die Betreiberinnen des «Kafi etc» im Kulturhof Weyeneth in Lüsslingen-Nennigkofen die Schliessung des Kafis. Damals sagte die Betreiberin des Kulturhofs, Doris Weyeneth: «Wir sind uns Veränderungen gewohnt, diese bergen auch immer neue Chancen. Wir lassen uns überraschen und sind gespannt, was kommt.»

Dass sie ausgerechnet in dieser für die Gastronomie schwierigen Zeit so rasch eine Nachfolgerin für das Beizli finden würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Über private Verbindungen erfuhr sie Anfang Jahr, dass die Zuchwilerin Corinne Liechti auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sei. Sie wollte sich neu orientieren und träumte schon lange von einem kleinen Café, wo sie Gäste bewirten und verwöhnen könnte.



«Wir merkten rasch, dass es für beide Seiten passt»



«Wir haben uns kurz ausgetauscht, Corinne Liechti hat sich den Kulturhof angeschaut und wir merkten rasch, dass es für beide Seiten passt», erzählt

Doris Weyeneth. Der Kulturhof Weyeneth ist ein Ort, wo Nachhaltigkeit grossgeschrieben – und diese auf die unterschiedlichsten Arten ausgelebt wird. Auf einem einzigen Grundstück vereinigen sich ein Bed & Breakfast, Therapieangebote, es wird gefastet, diskutiert, gekocht – und den Besucherinnen und Besuchern wird viel Raum für Entspannung gegeben.



Corinne Liechti hatte sich nach einem Ort gesehnt, wo man sich abseits des Rummels vom Alltag erholen kann: «Und diesen Ort habe ich hier ge-

funden.» Auch ihre Ideale in der Backstube, respektive allgemein ihr Konzept für das neue «Hof Beizli», stimmt mit der Ernährungsphilosophie von Doris Weyeneth überein: Die angebotenen, selbst gemachten Leckereien sind in erster Linie vegan oder vegetarisch.



«Hier kann ich mein Herzprojekt verwirklichen», sagt sie:

Hanspeter Bärtschi

Gestartet ist Corinne Liechti mit ihrem Beizli bereits am 12. Mai. Aufgrund des schlechten Wetters zwar noch sanft, aber es seien bereits schöne Begegnungen mit den Dorfbewohnern entstanden. Dies auch, weil sie diese im Vorfeld mit Flyer informiert hatte: «Obwohl mir da wohl einige durch die Lappen gegangen sind. Mir war nicht klar, wie weitflächig dieses Dorf ist.» Ihr ist wichtig, dass sich alle willkommen fühlen.



Das Beizli hat vorläufig immer mittwochs, donnerstags, freitags und sonntagnachmittags geöffnet. Corinne Liechti ist aber sehr flexibel. So durfte sie auch schon vormittags eine Wandergruppe mit Gipfeli verwöhnen – und auch für Apéros im schönen Garten dürfe man sie jederzeit kontaktieren.

An einen weiteren Traum und nächsten Schritt will sie sich noch etwas herantasten: «Schön wäre es, in dieser herzlichen Umgebung regelmässig einen Brunch anbieten zu können.»



Hinweis: Mehr Informationen finden Sie auf der Facebookseite des Hof-Beizli.