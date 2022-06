Lüsslingen-Nennigkofen Jetzt entscheidet sich die Zukunft der Genossenschaft Elektra Nennigkofen Auf dem Tisch liegt eine Offerte der Regio Energie Solothurn für die Pacht des Stromnetzes. Die Genossenschaft Elektra bereitet sich damit auf eine Fusion mit der Gemeinde in Bezug auf das Stromnetz vor. Urs Byland Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Genossenschaft Elektra Nennigkofen entscheidet über Pachtofferte der Regio Energie Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Am Mittwochabend entscheidet die Genossenschaft Elektra Nennigkofen die nahe Zukunft ihres Stromnetzes im Dorfteil Nennigkofen. Ihre ferne Zukunft ist ebenfalls bereits skizziert. Eine Fusion mit der Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen, die den Dorfteil Lüsslingen versorgt, ist laut Elektra-Vorstand längst überfällig.

Aber im letzten Jahr hatte die Genossenschaft Elektra Nennigkofen, die im Jahr 1902 gegründet wurde, entschieden abzuwarten. Zuerst soll die Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen sich für einen Stromlieferanten für das Netz im Ortsteil Lüsslingen entscheiden, bevor die Elektra nachzieht. Damals war das Ziel, den gleichen Anbieter auch für die Pacht des Elektranetzes zu gewinnen. «Dies wäre für den späteren Zusammenschluss der beiden Netze von Vorteil», formulierte der Elektra-Vorstand vorsichtig.

Nun ist es so weit. Lüsslingen-Nennigkofen hat den Stromlieferanten für den Ortsteil Lüsslingen gewechselt und ist neu bei der Regio Energie Solothurn. Die Genossenschaft hat ein Angebot von der Regio Energie erhalten, das nun an der Genossenschaftsversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird.

Ein Pachtzins ohne Strombatzen

Wie sieht das Angebot aus? Mit der Verpachtung des Netzes in Nennigkofen an die Regio Energie Solothurn haben alle Einwohner in Lüsslingen-Nennigkofen automatisch die gleichen Strompreise. Die Pachtentschädigung für die Genossenschaft wird separat berechnet und entschädigt. Sollte die Genossenschaft und die Gemeinde fusionieren, wird die Pachtentschädigung für die neue Organisation fällig.

Die Pacht beinhaltet die Kapitalverzinsung, die Abschreibung, einen Anteil Energie und die Rückvergütung der Betriebsaufwände des Eigentümers. Der Anteil Energie ist aber gleich Null, zu hoch sind aktuell die Beschaffungskosten. Für die Pacht würde die Region Energie gut 80'000 Franken zahlen.

Die Tarife 2023 werden im August bekannt gegeben. Aktuell können aber keine Angaben gemacht werden, denn die Energiepreise unterliegen grossen Schwankungen. Für die Kunden in Nennigkofen müsste die Energie auf dem Markt eingekauft werden. «Das hat grosse Auswirkungen auf die bestehenden Energietarife», schreibt dazu die Regio Energie in ihrem Angebot. Immerhin hat der Kunde künftig die Wahlmöglichkeit zwischen vier Varianten günstig, erneuerbar, regional und natürlich.

Auflösung der Genossenschaft ist ein langwieriger Prozess

Das Angebot der Regio Energie wurde von einer Arbeitsgruppe vorbereitet, in der auch Genossenschaftspräsident Hans Leuenberger mitgeholfen hat. Vor einem Jahr wurde die Arbeitsgruppe zusätzlich damit beauftragt, die Möglichkeit eines Netzzusammenschlusses mit der Gemeinde zu prüfen. Ist diese nun vom Tisch? «Nein, wir machen mit der Pachtvergabe einen ersten Schritt in diese Richtung», so Leuenberger.

Zuerst müsse die Elektra sich einig sein, wem sie die Pacht vergibt. «Danach können wir uns die Auflösung der Genossenschaft überlegen.» Dies sei ein juristisch schwieriger Prozess, der externe Unterstützung brauche.

Die Genossenschafter, alle Stromkunden der Elektra Nennigkofen, werden sich zudem mit der Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen über einen Ausgleich verständigen müssen, wenn diese das Netz übernehmen sollte. «Wir werden eine Netzbewertung machen.» Die Elektra habe viel investiert und müsse noch Darlehen zurückzahlen. Sollte danach noch etwas übrig bleiben, würden die Elektra-Genossenschafter in Form von Rückvergütungen profitieren.

Aber zuerst erfolgt der Wechsel vom bisherigen Stromlieferanten Gebnet zur Regio Energie. Stimmen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter am Mittwochabend Abend zu, soll der Wechsel per 1. Januar 2023 über die Bühne gehen.

