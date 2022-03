Lüsslingen: Wyss Décolltages AG verlässt Leuzigen

Amtsgericht Solothurn-Lebern Ein Mann träumt vom einfachen Geld – am Ende sind zwei Millionen verloren und er landet vor Gericht

Über zwei Millionen Franken bekam ein Langendörfer Unternehmer von Dritten. Doch anstatt das Geld wie abgemacht in Projekte zu investieren und Gewinn auszuzahlen, investierte er es unter anderem in Fonds im Ausland. Am Ende war das Geld für alle Beteiligten verloren.