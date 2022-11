Lüsslingen-Nennigkofen: Saftige Steuererhöhung

Lüsslingen-Nennigkofen Die Stimmberechtigten schluckten die Steuererhöhung um 10 Prozent fast ohne Widerrede An der Gemeindeversammlung wurde das Budget mit einem Minus von über 380'000 Franken und einem Steuersatz von 125 genehmigt. Bisher betrug der Steuersatz 115. Urs Byland Jetzt kommentieren 11.11.2022, 14.00 Uhr

Susanne Rufer, Gemeindepräsidentin von Lüsslingen-Nennigkofen, musste der Gemeindeversammlung ein defizitäres Budget schmackhaft machen. Im Bild mit Gemeindeschreiberin Madeleine Stuber. Tom Ulrich

Mit dem Begehr um eine Steuererhöhung von 10 Prozent war sich der Gemeinderat bewusst, dass das Interesse für den Besuch der Budgetgemeindeversammlung gross sein könnte. So kam es denn auch. 105 Stimmberechtigte wurden gezählt.

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr sorgte die Budgetdiskussion für grosses Aufsehen. Der Gemeinderat traktandierte eine Steuererhöhung um fünf Prozent. Dem damaligen Bauverwalter gelang es aber, diese Erhöhung mit einem Investitionsstopp zu torpedieren und die Mehrheit der Versammlung auf seine Seite zu ziehen. Es blieb beim Steuersatz von 115 Prozent für 2022.

«Wir haben ein strukturelles Problem»

Die finanziellen Realitäten haben sich für die Gemeinde in der Zwischenzeit nicht verändert. Im Gegenteil. Nun steht für das Budget 2023 ein Aufwandüberschuss von 386'000 Franken inklusive einer happigen Steuererhöhung von 10 Prozent an. Wie schon vor einem Jahr sind die Sondereffekte, die in früheren Jahren für ein positives Budget sorgten, nicht in Aussicht. Gemeindepräsidentin Susanne Rufer:

«Wir können von keinen besonderen Erträgen profitieren.»

Der von der Versammlung genehmigte Verkauf eines Flurwegs an einen Landwirt für 5635 Franken ist da nur der berühmte Tropfen auf den heissen Stein.

Zudem seien zu viele Fragen ungeklärt, Rufer erwähnte beispielsweise die Auswirkungen durch die Annahme des Gegenvorschlages der Initiative «Jetzt sind mir dra». Nun werde sichtbar, was bisher überdeckt werden konnte: «Wir haben wirklich ein strukturelles Problem.»

Schlechte Kennzahlen

Inzwischen haben sich auch die nötigen Investitionen aufgestaut. Finanz- und Gemeindeverwalterin Béatrice Marti wies auf die Vorhaben im Zusammenhang mit dem Budget 2023 hin, die netto 346'000 Franken betragen, und auf die weiteren Aufgaben der Gemeinde anhand des Finanzplans.

Sie erläuterte die finanzielle Situation der Gemeinde, erwähnte den drohenden Anstieg der Verschuldung pro Kopf von aktuell 2151 Franken auf 5150 Franken bis 2027 und auf das mangelnde Eigenkapital der Gemeinde, das aktuell noch 21 Prozent beträgt und 2026 aufgebraucht sein wird. «Der Kanton empfiehlt 60 Prozent.»

Das Budget war bis auf eine Ausnahme unbestritten. Die Investition für die Renaturierung des Eimattbaches sei unnötig, erklärte Jürg Knörr. Der Biber, der sich beim bereits renaturierten Teil des Baches bei seinem Landwirtschaftsbetrieb breit macht, sorge für genug Ärger. Er wolle keine weiteren Bachöffnungen. Auf seinen Antrag wurde aber mit einer Mehrheit von 57 zu 41 Stimmen, bei 6 Enthaltungen nicht eingetreten.

«Nullsummenspiel für Steuerzahler»

Ansonsten gab es keine grundsätzlichen Einwände. Vielleicht half hier auch der Hinweis der Gemeindepräsidentin, dass sich mit dem angenommenen Gegenvorschlag zur Initiative «Jetzt sind mir dra» die Staatssteuern vermindern. Die Erhöhung der Gemeindesteuer führe daher wahrscheinlich zu einem Nullsummenspiel für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Das Resultat bei der Abstimmung über den neuen Steuersatz von 125 Prozent für natürliche und juristische Personen war klar. 81 Stimmberechtigte waren dafür und 21 dagegen, 3 enthielten sich der Stimme. Den restlichen Anträgen zum Budget wurden einstimmig oder mit grossen Mehrheiten zugestimmt. Und so schloss Susanne Rufer die Versammlung mit den Worten:

«Ich hoffe, dass wir mit dem neuen Steuerfuss unsere Schulden etwas abbauen können.»

