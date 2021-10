Lüsslingen-Nennigkofen Die Mitgliederzahl der landwirtschaftlichen Genossenschaft Kirschblüte hat sich mehr als verdoppelt Immer mehr Menschen möchten ihr Gemüse selbst und erst noch naturnah anbauen. Das zeigt das rasche Wachstum der Genossenschaft Kirschblüte, die vor zehn Jahren gegründet wurde. Rahel Meier 15.10.2021, 05.00 Uhr

Zurzeit werden vor allem Randen, Sellerie, Süss- und andere Kartoffeln, Salat, Fenchel, Lauch, Kürbis und Broccoli geerntet. Hanspeter Bärtschi

Im Oktober 2011 wurde die landwirtschaftliche Genossenschaft Kirschblüte (Kigeno) in Lüsslingen-Nennigkofen gegründet. Paul Bertenghi, der heute noch Präsident ist, war von Anfang an dabei. Die Grundidee, die hinter der Genossenschaft steckt: Sich selbst nach Möglichkeit mit naturnah angebautem Gemüse und Früchten zu versorgen, nach den Grundsätzen der Permakultur.

Heute bewirtschaftet die Genossenschaft rund zwei Hektaren Landwirtschaftsland im «Mühlegarten» dazu kommt eine halbe Hektare Bauland, die zur Hälfte ebenfalls der Kigeno gehört.

Ein Blick in eine Broschüre, die zum 10-Jahr-Jubiläum entstanden ist, zeigt, dass der Start nicht immer ganz einfach war. «Am Anfang ähnelte unser Feld einer Prärie im Westen Amerikas oder einer Steppe in der Mongolei...» ist dort beispielsweise nachzulesen. Damals wurde noch ein grosses Indianerzelt als Werkzeuglager benutzt.

Von Beginn weg wurde die Gemüseanbaufläche nach dem Prinzip des «Erntelandes» bewirtschaftet. Schon sehr bald nahm aber eine zehnköpfige Betriebsgruppe gemeinsam mit Betriebsleiter Marco Principi die Arbeit auf und der Garten entwickelte sich stetig weiter.

Angebot wird stetig angepasst

Das Angebot der Kigeno ist heute vielfältig. In den ersten Jahren wurde die Hostet mit Hochstammbäumen mit einigen Niedrigstämmern ergänzt. Dazu wurden Beerenkulturen angepflanzt. Zurzeit werden vor allem Randen, Sellerie, Süss- und andere Kartoffeln, Salat, Fenchel, Lauch, Kürbis und Broccoli geerntet. Daneben kommen aktuell Äpfel, Birnen und Herbsthimbeeren dazu.

Impressionen aus dem Garten der landwirtschaftlichen Genossenschaft Kirschblüte. Hanspeter Bärtschi Saftige Tomaten. Hanspeter Bärtschi Es blüht bei der landwirtschaftlichen Genossenschaft Kirschblüte. Hanspeter Bärtschi Üppige Sonnenblumen. Hanspeter Bärtschi Blütenpracht. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Namensschilder geben Auskunft über die Pflanze. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Grün in grün in grün. Hanspeter Bärtschi Das Gemüse wächst und gedeiht. Hanspeter Bärtschi

In der Kigeno wird aber auch weniger bekanntes Gemüse wie Topinambur, Pastinaken, Pak Choi oder Artischocken angebaut. Seit letztem Jahr gedeihen Tomaten, Auberginen und weitere Gemüsesorten, die Regen nicht mögen, in Folientunneln im Mühlegarten.

«Ganz neu versuchen wir uns zudem im Anbau von Pilzen und auch mit Soja und anderen, aussergewöhnlichen Feldfrüchten.»

Diese Ideen wurden von Mitgliedern der Genossenschaft eingebracht und die Produkte finden bereits guten Absatz, wie Bertenghi anmerkt. Schon bald wird die Kigeno auch eigenen Honig verkaufen können. Gemüse und Früchte werden alle ohne künstlichen Dünger und ohne Pestizide angebaut.

«Wir nennen das naturnahen Anbau in Bioqualität»,

meint Bertenghi. Zertifiziert als Biobetrieb sei die Kigeno aber nicht. «Das ist ein zu aufwendiger Prozess.» Rund 60 Tonnen Lebensmittel werden so produziert. Zum Vergleich: Im Durchschnitt verzehrt jede Person in der Schweiz rund 100 Kilogramm Gemüse pro Jahr.

Viel Idealismus bei den Beteiligten

«Bei der Gründung der Genossenschaft waren wir 49 Personen. Heute sind wir mehr als 120», freut sich Paul Bertenghi. Schön sei besonders, dass sich vermehrt auch jüngere Leute engagieren würden. Jede Genossenschafterin und jeder Genossenschafter verpflichtet sich dazu mindestens 12 Stunden Fronarbeit im Garten zu leisten. Dafür wird das Gemüse vergünstigt abgegeben.

«Die gemeinsamen Pflanztage sind auch ein sozialer Anlass, den viele schätzen. Man arbeitet gemeinsam und isst nach getaner Arbeit etwas zusammen.»

Die Kigeno-App Infos für Mitglieder Die landwirtschaftliche Genossenschaft Kirschblüte hat neben ihrer Internetseite (www.kigeno.ch) eine App für ihre Genossenschafterinnen und Genossenschafter entwickelt. Damit werden diese beispielsweise darüber informiert, welches Gemüse oder welche Obstsorten gerade erntereif sind. Auf der App gibt es zudem Rezeptideen oder auch Tipps, wie man Gemüse fermentieren oder Früchte einkochen kann. Eine dieser Rezeptideen hier zum Nachmachen: Schnelles Kürbis-Chutney. Zutaten für vier Portionen: 750 Gramm Kürbis, 500 Gramm Gelierzucker, 7 kleine Chilischoten, zwei Zwiebeln, zwei Esslöffel Essig, Ingwer (zirka 4 Zentimeter lang). Zubereitung: Kürbis entkernen, schälen und mit dem geschälten Ingwer grob reiben. Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Chili waschen, Kerne entfernen und klein hacken. Kürbis, Ingwer, Chili mit dem Essig und Zucker in einem grossen Topf einkochen. Heiss in Gläser füllen und sofort verschliessen. (rm/mgt)

Der Kigeno gehörten zu Beginn vor allem Mitglieder der Gemeinschaft der Kirschblüten an. «Aber wir sind konfessionell und parteipolitisch offen. Das steht auch in unseren Statuten.» Und so konnte man in den letzten Jahren vermehrt auch Genossenschaftsmitglieder ausserhalb der Gemeinschaft gewinnen.

Persönliche Begegnungen im Dorfladen

Mit dazu beigetragen hat sicher auch der Dorfladen, für den die Kigeno im ehemaligen «Rössli» die Räumlichkeiten zur Verfügung stallt und mit dem die Grundversorgung im Dorf sichergestellt wird. «Früher haben wir unser Gemüse auf dem Wochenmarkt in Solothurn verkauft. Heute bieten wir es im Laden an.» Das «Rössli» steht zudem auch als Treffpunkt offen in dem man auch einfach nur einen Kaffee trinken und etwas schwatzen kann.

Wer gerne ein Ernteabo oder ein Gemüseabo – bei dem man wöchentlich eine Kiste mit Gemüse erhält – abschliessen möchte, muss im Übrigen nicht zwingend Genossenschaftsmitglied sein.

Morgen Samstag, 16. Oktober, findet ein Pflanztag der Kigeno mit dem Erntedankfest statt. Dabei feiert die Kigeno auch ihr 10-Jahr-Jubiläum. Wegen der Coronapandemie kann der Anlass nicht wie ursprünglich gedacht für die ganze Bevölkerung geöffnet werden.