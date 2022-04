Lüsslingen: Daniel Schluep präsidiert Swissherdbook

Seine Kälbchen tragen Mäntelchen Der neue Solothurner Fleckvieh-Präsident buuret ‹Im Egge Nennigkofe› mit Leidenschaft Daniel Schluep wurde als neuer Präsident von Swissherdbook Solothurn gewählt. Seine Familie glaubt an die Zukunft der Milchviehzucht Benildis Bentolila Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

«Wir sind ein richtiger Familienbetrieb», sagen Schlueps. Die Eltern Barbara und Kurt betreiben den Hof «Im Egge» gemeinsam. Benildis Bentolila

Die Suche nach dem Hof der Familie Schluep gestaltete sich schwierig. Weder im Telefonbuch noch in bäuerlichen Verzeichnissen wurde ein Namen gefunden. «Der Hof hat offiziell keinen Namen, aber er ist im Dorf bekannt als ‹Im Egge Nennigkofe›», erklärt Bauer Kurt Schluep. Er ist auf dem Hof aufgewachsen und erinnert sich, dass seine Grosseltern sagten: «Dasch der Egge do.» Allerdings gehe die Bezeichnung immer mehr verloren. Seine drei Söhne bilden die vierte Generation auf dem Betrieb.

Auffallend sind die altehrwürdigen Gebäude, alle in gutem Zustand. Stolz erklärt der Besitzer: «Die meisten stehen unter Heimatschutz. Im Gegensatz zu dem, was man oft hört, habe ich keine Mühe mit dieser Nichtregierungsorganisation.» Von jeher habe er sich an diese gewandt, wenn ihm etwas schützenswert erschien. Stets habe man eine zufriedenstellende Lösung gefunden für beide Seiten.

Der neue Präsident von Swissherdbook Solothurn, Daniel Schluep, Nennigkofen, mit der vierjährigen Bahamas. Benildis Bentolila

«Nein, ich habe mich nicht für das Amt gemeldet»

Der älteste Sohn Daniel wurde an der Delegiertenversammlung von Swissherdbook Solothurn (früher Fleckviehzuchtverband) zum Präsidenten gewählt. Ob er sich für dieses Amt gemeldet habe? «Nein!», sagt er und lacht, «als Werner Walter nach sechs Jahren seinen Rücktritt ankündigte und in die Runde fragte, wer nachrücken wolle, schauten alle Vorstandsmitglieder an die Decke oder zu Boden.» Schliesslich habe er sich gesagt, einer müsse es machen.

Er habe mit seiner Familie darüber diskutiert und sich für dieses Amt entschieden. «Man ist als Präsident doch hin und wieder unterwegs», sagt er, «und daheim muss dann jemand zum Rechten, vor allem zu den Tieren, schauen.» Besonders Milchkühe könnten nicht einfach ihrem Schicksal überlassen werden.

Seine zwei jüngeren Brüder hatten weniger Interesse an der Landwirtschaft, sondern sagten früh, sie würden Schreiner und Zimmermann lernen. Ihm hingegen gefiel das Bauern seit Kindheit. Genau wie seinem Vater, der nur diesen Beruf im Kopf hatte.

Als ein Lehrer ihm gesagt habe, es gebe aber noch anderes als Kühe, und vom Bauern könne man nicht leben, sei er richtig hässig gewesen. «Ich habe mir als Schulbub gesagt, jetzt erst recht», blickt Daniel Schluep zurück. «Und bis heute habe ich meine Berufswahl nicht bereut, denn Landwirt ist mehr als ein Beruf.»

In der Kinderstube tragen die neugeborenen Kälbchen schwarze Mäntelchen, und für die Älteren hängt Spielzeug in Form von Tannästen von der Decke. Benildis Bentolila

Einen Monat lang tragen die Kleinsten Decken

In der «Kinderstube» neben dem Stall liegen wohlig zwei herzige Kälbchen im tiefen Stroh, bekleidet mit Mäntelchen. «Es gibt dieses ‹Accessoire› für die Kleinsten seit einiger Zeit», klärt Daniel Schluep auf. «Wir haben zwei solche atmungsaktiven Decken für je rund 50 Franken gekauft und ausprobiert.»

Schnell hätten sie festgestellt, dass diese maschinenwaschbaren Decken geradezu ideal seien für den Schutz bei Wetterwechsel und bei Temperaturen unter 10 Grad. Sie werden gleich nach der Geburt angezogen und verrutschen dank anatomischem Brust- und Bauchverschluss nicht. Nach rund vier Wochen werden die Kleidchen abgelegt.

Ziel sind langlebige Kühe, die das hofeigene Gras fressen

Auf Schlueps Hof standen schon immer Fleckviehkühe; ihnen gefällt diese Rasse. Ziel sei eine gesunde, langlebige Kuh, mit einem gesunden Fundament und einer angemessenen Milchleistung, die das Gras fresse, das auf dem eigenen Hof wächst.

«Wir wollen keine Kuh, welche oft krank ist und deshalb Antibiotika benötigt.»

Dass Kühe in der Schweiz allgemein gut gehalten werden und Familienanschluss geniessen, zeigt die hohe Anzahl an Tieren mit einer Lebensleistung von über 100'000 Kilogramm Milch. 20 Fleckvieh-Züchterfamilien im Kanton erhielten an der Delegiertenversammlung diese Auszeichnung; 52 wurden geehrt für eine Lebensleistung von über 80’000 Kilogramm Milch.

«Der heutige professionelle Umgang mit Milchkühen hält den vielen klimakritischen Forderungen stand», ist der neue Präsident überzeugt. Zugleich trage die Haltung produktiver, langlebiger Tiere mit hohem Raufutterpotential einen wesentlichen Teil zur regionalen Lebensmittelversorgung bei.

