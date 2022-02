Lüsslingen-Nennigkofen Das Weihnachtswunder kam mit Verspätung: Das Tierheim Höfli hat eine neue Bleibe gefunden Im April wird gezügelt: Von Lüsslingen-Nennigkofen geht es neu nach Bätterkinden ins dortige Tierzentrum. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Alice Rindlisbacher freut sich auf den Umzug. Hanspeter Bärtschi

Noch im Dezember bangte Alice Rindlisbacher um ihr Tierferienheim «Höfli 66» in Lüsslingen-Nennigkofen. Sie hoffte auf ein Weihnachtswunder. Im Mai muss sie die Räumlichkeiten, wo sich nicht nur der Betrieb, sondern auch das Zuhause ihrer Familie befindet, abgeben - und auch nach zwei Jahren Suche hatte sie noch keinen neuen Standort gefunden.

Manchmal brauchen Wunder etwas länger

Nun, wirklich auf den letzten Drücker, ist das ersehnte Wunder geschehen. Auf den sozialen Medien verkündete die Betreiberin letzte Woche:

«Das Höfli hat einen neuen Standort. Und zwar nicht irgendeinen, sondern ganz in der Nähe – in Bätterkinden.»

Sie sei ziemlich aufgewühlt, erklärt Alice Rindlisbacher. Sie wusste schon seit längerem, dass die Betreiberinnen des Tierzentrums Bätterkinden auf der Suche nach einem neuen Betreiber waren. Das Haus befindet sich am Rande des Ortes, umgeben von Wiesen und in Waldnähe. «In Bätterkinden wird aktuell fast eins zu eins das angeboten, was ich hier anbiete», erklärt Rindlisbacher. Denn auch dort wurden bis anhin Hunde, Katzen und Kleintiere als Tages- und Feriengäste betreut. Der ideale Ort also.

«Aber ich wusste nicht, wie ich das finanzieren soll.»

Ende Dezember meldet sich dann aber ein Investor bei ihr. Und dank seiner Unterstützung wird darum die Übergabe schon bald unter Dach und Fach sein.

Doppelbelastung bis Ende April

«Bis anfangs April halten wir den Betrieb in Lüsslingen-Nennigkofen aufrecht. Gleichzeitig muss der Neustart in Bätterkinden geregelt werden», so Rindlisbacher. Das heisst für sie: den Alltag schmeissen und nebenbei den privaten sowie den Umzug des Tierferienheims organisieren. Auch wenn es stressig wird, freut sie sich sehr auf den Standortwechsel:

«Der Ort ist perfekt. Die Räumlichkeiten kann ich fast ohne Veränderungen übernehmen. Ich werde nur hier und dort dem Ort noch meine eigene Handschrift geben.»

Nach einem Betriebsunterbruch von rund zwei Wochen, wird sie am 18. April in Bätterkinden starten: Neu unter dem Namen «Tierzentrum Höfli». Ansonsten wird sich nicht viel ändern. Und sogar ein grosser Teil der Kundschaft wird ihr treu bleiben: «Ich habe grosses Glück, dass ich nur sieben Autominuten vom früheren Standort entfernt, weiter meinen Herzblutjob ausüben darf.»

Umzug nach Grafenried Die Betreiberinnen des Tierzentrums Bätterkinden wollten sich in den Medien nicht äussern. Auf ihrer Homepage steht aber Folgendes: «Mit Freude geben wir das Tierzentrum Bätterkinden in die Hände von Alice Rindlisbacher. Ab 18. April 22 wird sie die Türen im Tierzentrum mit Herzblut und eigener Note öffnen. Wir hätten uns keine bessere Nachfolgerin vorstellen können und wünschen ihr viel Freude! Ab April 22 werden wir Physiotherapie und Osteopathie in Grafenried anbieten. Die Hundeschule wird weiterhin wie gehabt in der Umgebung an verschiedenen Standorten stattfinden. Tageshunde und Ferienhunde werden wir in Grafenried nicht mehr betreuen.» (mgt)

