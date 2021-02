Lommiswil Im Interview mit Gemeindepräsident Norbert Häberle: «Ich empfinde die Gemeinderatsarbeit als sehr konstruktiv» Lommiswils Gemeindepräsident Norbert Häberle tritt altershalber Ende Legislatur zurück. Mit Daniela Tillessen ist eine Gemeinderätin bereit, das Amt zu übernehmen. Doch die überparteiliche Liste für den Gemeinderat ist noch nicht komplett. Interview: Andreas Toggweiler 16.02.2021, 05.00 Uhr

Norbert Häberle, Gemeindepräsident von Lommiswil





Vier von sieben Gemeinderäten machen weiter – das ist keine schlechte Bilanz. Offenbar war die Zusammenarbeit im Lommiswiler Gemeinderat nicht allzu schlecht. Oder wie sehen Sie das persönlich?

Ich empfinde die Gemeinderatsarbeit als sehr konstruktiv. Umstrittene Geschäfte werden kontrovers, aber immer lösungsorientiert diskutiert. Ich kann feststellen, dass die GR-Mitglieder sich in ihren Ressorts stark engagieren und einen guten Draht zu den ihnen zugeteilten Behörden haben.

Drei Vakanzen gilt es somit zu ersetzen. Wie weit ist man da?

Ein Kandidat hat sich angemeldet, eine weitere Bewerbung ist in der Schwebe. Das neue Team ist somit noch nicht komplett. Für den demokratischen Prozess wäre es am besten, wenn sich mehr Personen als das notwendige Minimum melden. So hätten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine echte Wahlmöglichkeit.

Was muss man mitbringen für ein Gemeinderatsamt in Lommiswil?

Motivation für den Dienst im Gemeinwesen, Lust am Debattieren und Schmieden von Kompromissen, Kontaktfreude, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative. Als Gemeinderatsmitglied muss man gut zuhören können und ein Sensorium für Befindlichkeiten in der Bevölkerung haben.

In Lommiswil halten ehemalige Politiker den Gemeinderat immer wieder auf Trab. Hält das potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen davon ab, den Schritt ins Amt zu wagen?

Das glaube ich nicht. Konfliktlösungsprozesse gehören zu unserer lebendigen direkten Demokratie. Es braucht sie, um die Konsensfindung breit abzustützen. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass die Streitkultur nicht abgleitet. Ich denke, dass wir in dieser Legislatur trotz zum Teil sehr emotionalen Geschäften das Boot gut auf Kurs halten konnten.

Es soll eine überparteiliche Liste zusammengestellt werden. Wie gehen Sie vor?

Die Gemeinsame Liste geht jetzt in die vierte Legislatur. Neben den Ausschreibungen per Flyer, Newsletter und an Gemeindeversammlungen nutzen Behördenmitglieder persönliche Kontakte. Die Erfahrung zeigt, dass die Direktansprache am wirkungsvollsten ist. Um so mehr freut es mich, wenn sich Leute spontan selbst melden.

Die Frauenquote könnte auch noch etwas höher sein: welche Anstrengungen macht man da?

Ich denke, dass unsere zwei aktuellen Gemeinderätinnen hier eine wichtige Rolle spielen und weiteren Frauen eine vielleicht vorhandene Zurückhaltung nehmen können. So sollte die grosse Gruppe der Familienmütter, welche ganz wichtige Erfahrungsbereiche der Dorfgemeinschaft repräsentiert, eigentlich eine starke Vertretung im Rat haben.

Roswitha Eichberger bleibt dran Die Vizepräsidentin von Lommiswil ist seit 2011 im Gemeinderat, wo man gerne noch eine weitere Frau begrüssen würde – oder auch zwei. Roswitha Eichberger glaubt, dass es in der Gemeindepolitik spannend ist und sich Frauen nicht nur für sogenannte «weiche» oder soziale Themen interessieren. «Es stimmt, dass Frauen eher als Männer mit solchen Themen identifiziert werden. Aber das muss nicht sein.» Sie selber habe einen technischen Beruf und sieht ihr Engagement im Bildungsressort als Ausgleich. «Viele Frauen sind heute gut gebildet und weisen ein breites Spektrum von Wissen auf», betont sie. Bei der Suche nach Kandidierenden falle zurzeit etwas die Möglichkeit der direkten Begegnung weg, doch Eichberger zeigt sich zuversichtlich, dass sich die überparteiliche Liste noch füllen wird. Sie ermuntert: «Das Gemeinderatsamt ist spannend und man kann viel lernen», ermuntert sie Interessentinnen und Interessenten, sich zu melden. Sie selber will eine weitere Legislatur anhängen. Auch wenn in Lommiswil bisweilen mit harten Bandagen gefochten wird, auch mit ehemaligen Lokalpolitikern? Eichenberger schmunzelt: «»Eine gewisse Streitkultur gehört dazu, wie in jenem bekannten gallischen Dorf. Wir sind keine Diktatur.»

Parteipolitik spielt in Lommiswil nicht so eine grosse Rolle. Ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Zum Beispiel bei der Suche nach politischem Personal…

Die Gemeinsame Liste ist entstanden, als die damaligen Lommiswiler Parteien nicht mehr in der Lage waren, genügend Personal zu nominieren. Die im kleinen Dorf fast ausschliesslich ideologiefreien Sachgeschäfte zu bearbeiten, interessiert schon einige Leute. Viele dürften aber zögern, sich zu diesem Zweck eine Parteijacke anzuziehen. Selbstverständlich hätten Parteien den Vorteil, der aktuellen Behörde die Kandidatensuche weitgehend abzunehmen. Sie wären auch dazu da, ihre Mitglieder in politischer Arbeit zu schulen, selbst Themen aufzugreifen und in den Beschlussfassungsprozess einzubringen.

Sie selber treten auch ab. Welche Bilanz ziehen Sie?

Als später Quereinsteiger habe ich nach einer erfolgreichen Karriere in der Privatwirtschaft nur gerade eine Legislatur mit politischer Arbeit verbracht. Das hat mir ausserordentlich viel gebracht, tiefe Einblicke in die Vielfalt der dörflichen Herausforderungen, in die Maschinerie des Gemeindebetriebs, sehr viele neue Bekanntschaften. Die Legislatur war geprägt durch schwierige organisatorische Herausforderungen, welche zu bereinigen meine Hauptbeschäftigung war. Ich denke, dass dies recht gut gelingt, der Prozess ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Mein Ausstieg mit 66 Jahren ist privaten Gründen geschuldet: Das Präsidium erfordert ein hohes Mass an Präsenz, Flexibilität und Resilienz, was ich so nicht mehr leisten kann.