Lohn-Ammannsegg/Mühledorf Eine neue Existenz für Kleinbauern in Palästina – dank adoptierten Dattelpalmen 2007 vermittelte Susanne Triner aus Mühledorf ihren Freunden 20 Palmen zur Adoption. 15 Jahre später importiert sie neun Tonnen Datteln in die Schweiz und nach Österreich. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 17.01.2022, 16.00 Uhr

Bei Susanne Triner kann man Dattelpalmen adoptieren. José R. Martinez

Medjool Datteln gelten als die Königinnen unter der Wüstenfrucht. Davon hat Susanne Triner (67) im vergangenen Jahr insgesamt über 9000 Kilogramm in die Schweiz importiert.

«Und erstmals auch zwei Paletten nach Österreich.»

Die Datteln wachsen in der A-Zone in Palästina. Dorthin zog Triner 2005, mit der Vision, «Menschen zu verbinden und zusammenkommen zu lassen, um sich gegenseitig bei der Umsetzung von Ideen und Projekten zu unterstützen». Daraus entstand das Konzept «Together to One – Zukunft zum Mitmachen». Und – es sollte vom tiefsten Punkt der Erde ausgehen, wie die gebürtige Schwyzerin erzählt:

«Das ist die Stadt Jericho, sie liegt auf 350 Metern unter dem Meeresspiegel»

2007: Adnan Jaber, einer der Mitbegründer des Projekts, hatte zusammen mit anderen palästinensischen Bauern gerade seine Existenz verloren.

Keine Ernte, kein Verdienst

«Die Kleinbauernkooperative hatte bei einem Cherry-Tomaten-Projekt der EU mitgemacht, aber niemand hatte bedacht, dass die salzige Erde für die Tomatenpflanzen schädlich ist.» Der Einsatz war geleistet, die Ernte fiel aus. Keine Ernte, kein Verdienst.

«Ali Filali, ebenfalls Mitinitiant, wusste vom Verlust der Bauern und lud sie zum ‹Together to One-Tag› ein, einem monatlichen Treffen, bei dem Menschen jeden Alters ihre Ideen, Projekte und Wünsche einbringen können», erklärt Triner.

«Wir hatten kein Geld, aber gute Ideen und Adnan besass 80 Palmensetzlinge auf gepachtetem Land. Palmen wachsen im Jordantal seit 6000 Jahren, sie sind der Inbegriff von Nachhaltigkeit.»

Da es bis zur ersten Ernte jedoch fünf Jahre dauert, musste diese Zeit überbrückt werden. Susanne Triner wendete sich spontan an ihre Freunde und bot ihnen Palmen zur Adoption an. «Wir starteten mit 20 Adoptionen, damit konnten wir einen Zaun um die Plantage herum bauen.»

Heute wachsen in Jericho, auf dem «Adopt a Palm»-Land, rund 800 Palmen. Davon sind 757 adoptiert. Ungefähr ein Viertel der Ernte wird nach Europa importiert.

Biodiversität und lokale Permakultur, aber kein Label

Was aus der Not eines Kleinbauern heraus entstanden ist, trifft inzwischen den Nerv der Zeit. Und das Einkaufsverhalten vieler Konsumentinnen und Konsumenten. Man möchte wissen, woher die Produkte kommen, man möchte die Produzenten kennen, ihnen vertrauen, ohne auf Qualität zu verzichten.

«Das ‹Adopt a Palm›-Projekt orientiert sich seit Beginn an Bio- und FairTrade-Richtlinien. Wir achten auf Biodiversität und lokale Permakultur. Zudem fördern wir das Familienleben in der Natur», ist von Triner zu erfahren. Die Zertifizierung aber ist aus Administrations- und Kostengründen zweitrangig.

«Lange Zeit hatten wir Schwierigkeiten, unsere Datteln in Bio-Läden zu verkaufen, weil sie kein Label haben.»

Stattdessen entstanden andere Partnerschaften und ein E-Shop. Dort können nicht nur Datteln, sondern auch Dattel-Gebäck, Dattel-Würste und Dattel-Essig bestellt werden. Die Datteln selbst werden mittlerweile in rund 30 Läden, auch Bio-Läden, schweizweit verkauft.

Von Susanne Triner importierte Datteln. José R. Martinez

Die ungeklärte politische Situation Palästinas laste natürlich auch auf dem Projekt, sagt Triner. «Wir sind politisch nicht aktiv.» Manchmal höre sie aber diesbezüglich auch kritische Stimmen.

«Ich wurde schon gefragt, ob wir mit dem Projekt Geld für Terroristen sammeln.»

Das sei für den Weg an die Öffentlichkeit hinderlich gewesen. Inzwischen habe ein Bewusstseinswandel stattgefunden und die Gestaltung der Zukunft liege Vielen am Herzen. «Als wir anfingen, sprach man in der Schweiz nicht von einem Miteinander, sondern ‹besser, schneller, höher› war die Maxime.»

Fünf Jahre Wartefrist Früchte zu ernten braucht Geduld Für einmalig 210 Franken kann man auf der Webseite www.adoptapalm.com eine Palme adoptieren, die dann den eigenen Namen oder einen Wunschnamen trägt. Die ersten Früchte erhält man nach fünf Jahren. «Solange dauert es, bis eine Palme Datteln trägt», so Triner. «Eine Adoption deckt zirka 70 Prozent der Kosten der ersten fünf Jahre eines Palmenlebens.» Bis anhin bot Triner auch jährlich im Februar für kleine Gruppen Reisen nach Jericho an. Sobald es die Situation zulässt, will sie zusammen mit Interessierten wieder eine Reise ins Jordantal durchführen.

Mit Durchhaltevermögen und Geduld

Mit «Adopt a Palm» kann Susanne Triner ihre Fähigkeiten als Unternehmerin und ihre intuitive Herangehensweise zusammenbringen – sie leitete viele Jahre zusammen mit ihrem damaligen Ehemann das Schwyzer Verlags- und Druckereiunternehmen Triner Media + Print.

Als Projektverantwortliche von «Adopt a Palm» arbeitet sie ehrenamtlich. Die Stunden, die sie in das Herzensprojekt investiert hat, könnte sie gar nicht erst zählen.

«Es ist die Freude an der Arbeit, das Umsetzen können von Ideen, was mich reich macht.»

Seit 2012 wohnt Susanne Triner im Bucheggberg, der Verein «Together to One» ist kürzlich von Lüterkofen nach Lohn-Ammannsegg umgezogen.

Susanne Triner arbeitet bereits an einem neuen Projekt. «Das Internet des Menschen», verrät sie. Dafür habe sie sich zehn Jahre Zeit gegeben. Und worum geht es? «Um die Verbundenheit der Menschen. Im Internet kann man alles suchen und finden. Nur den Menschen nicht. Das soll mit dem Internet des Menschen genau anders sein. Es geht darum, unsere Fähigkeiten zu bündeln und die Kräfte da einzusetzen, wo sie gerade gebraucht werden.»

Dass die Worte noch etwas abstrakt klingen, ist Triner bewusst. Es besteht aber kein Zweifel, dass sie auch für dieses Projekt das nötige Durchhaltevermögen aufbringen wird. Ihren langen Atem und ihre Geduld hat sie mit «Adopt-a-Palm» bewiesen.

