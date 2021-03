Auf der Mühlebühlstrasse in Lohn-Ammannsegg musste am Dienstagabend eine Fahrradlenkerin einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Sie fuhr deshalb am rechten Strassenrand gegen einen Randstein und stürzte. Der Autolenker bzw. die Autolenkerin fuhr nach dem Vorfall einfach weiter, ohne sich um die verletzte Velofahrerin zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

03.03.2021, 09.48 Uhr