Lohn-Ammannsegg Kita Mamuchi: Vom denkmalgeschützten Haus in die Industriehalle Drei Mal so viel Platz wie vorher und mit Räumlichkeiten, die direkt am Waldrand liegen, schlägt die Kita Mamuchi ein neues Kapitel in Lohn-Ammannsegg auf. Lucilia Mendes von Däniken 10.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kita Mamuchi zieht um: Maria Musico Hiu (links) und Simona Blandini in den neuen Räumlichkeiten. Michel Lüthi

Wenn Maria Musico Hiu in der grossen Industriehalle steht und langsam durch die zukünftigen Räumlichkeiten ihrer Kita Mamuchi in Lohn-Ammannsegg spaziert, dann sieht man ihr es an: Da ist eine gemischte Aufregung. Irgendwas zwischen Abschied und Vorfreude. Kein Wunder, hat doch die 45 Jährige Lohnerin ein ziemliches Wechselbad der Gefühle hinter sich.

Betrieb läuft seit 2016

Eigentlich war alles aufgegleist: Seit 2016 ist die Kindertagesstätte im Erdgeschoss eines ehemaligen Restaurants an der Schulhausstrasse einquartiert. Die Leiterin und ihr Team träumten schon lange davon, die Räumlichkeiten auf das obere Stockwerk auszudehnen. Einerseits, weil man so mehr Kinder aufnehmen könnte, andererseits weil es an Rückzugsmöglichkeiten für das Personal fehlt.

Als schon fast alles unter Dach und Fach war, gab es auf die Baupublikation hin eine Einsprache. Und diese machte die Pläne zunichte. «Ich hatte schlaflose Nächte», so Musico. Sie hatte sich alles schon lebhaft ausgemalt. Und darum war klar: «Eine andere Lösung muss her.»

Drei Mal so viel Platz wie vorher

Plötzlich begann das Kita-Team in neuen Dimensionen zu denken. Entstanden sind dabei bunte Ideen und Visionen - welche bald realistische Formen annehmen durften. Denn: Über Beziehungen ist Musico auf Räumlichkeiten im Industriegebiet Oberwald, oben im Dorf direkt am Waldrand aufmerksam geworden.

Das ganze Team ging sich die Räumlichkeiten anschauen. Wobei «Räumlichkeiten» der falsche Begriff ist: Gezeigt wurde ihnen eine riesige Industriehalle.

«Im ersten Moment konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen.»

Doch weitere Gespräche folgten und als der Vermieter der Halle mitteilte, sie hätten absolut freie Hand in der Einteilung der Räume, begannen sich die Kita-Leiterinnen und -Betreuerinnen mit der Idee intensiver auseinanderzusetzen.

Grosse Herausforderung für das Team

Ein nicht ganz einfacher Weg, denn der Unterschied zu den aktuellen Räumen könnte nicht grösser sein: War man bis anhin mitten im Dorf angesiedelt, direkt neben Dorfladen, Post und in der Nähe der Schule, so würde man nun an die Peripherie umziehen. War die Kita aktuell in ein denkmalgeschütztes Bijou eingemietet, so sollte sie nun ihre neue Werkstätte in einer Halle einrichten, die auf den ersten Blick nur wenig liebliches zu bieten hat - ausser der Umgebung. Und hatte man sich an eine kompakte Fläche von 200 Quadratmeter gewöhnt, standen plötzlich 600 Quadratmeter in Aussicht. Eine grosse Herausforderung.

Ein grosser Vorteil: Nähe zur Natur

Doch steht man vor dem Industriegebäude, wird man sich rasch bewusst, welchen Mehrwert der neue Standort bietet: Man hört die Vögel pfeifen und das Rauschen der Blätter im Wald. Eine grosse Rasenfläche wartet darauf, bespielt zu werden - und in Gehnähe befindet sich ein Bauernhof, den die Kinder schon jetzt regelmässig besuchen dürfen.

Auch die Halle wirkt gar nicht mehr so «industriell»: wo früher Beton und Stahl vorherrschten, geben nun heimelige Holzwände ein Bild davon, wie die Kita ausschauen soll. «Der Vermieter übernimmt diese Holzkonstruktionen und auch den Boden. Dafür sind wir sehr dankbar, denn nur so - und mit viel Eigenleistung - können wir dieses Projekt stemmen.»

Warten auf die ersten Kinder

So stehen bereits einige selber gebaute Möbel bereit, die Wände sind gestrichen und das Team freut sich darauf, mit liebevollen Details eine einladende Umgebung für die Kinder zu erschaffen.

«Ja, ich fühle mich hier immer wohler - und die schlaflosen Nächte werden weniger»,

so Musico.

Nun freut sie sich vor allem auf den Moment, wenn die Kinder im Alter zwischen drei Monaten bis hin zum Kindergarteneintritt die Halle ab August mit ihrem Lachen, Plappern und ihren Spielen füllen, denn dann sei ganz bestimmt der Zeitpunkt da, wo die Kita Mamuchi glücklich sei ein neues Kapitel zu starten.