Lohn-Ammannsegg: Petition zum Verkehrsaufkommen eingereicht

Lohn-Ammannsegg Keine Autos im Buechwäldli Der Gemeinderat Lohn-Ammannsegg diskutierte eine Petition zum Verkehrsaufkommen. Urs Byland 22.06.2021, 19.53 Uhr

Lohn-Ammannsegg in der Übersicht (Archiv).

Urs Byland

Der Autoverkehr im Buechwäldli (auf der Mühlebühlstrasse zwischen Lohn-Ammannsegg und Lüterkofen) habe in den letzten Jahren massiv zugenommen, schreibt Vanessa Bianco in einer Petition an den Gemeinderat. Sie und 108 Mitunterzeichner haben die Petition auf der Plattform petitio.ch eingereicht. Fussgänger und Radfahrer müssten ausweichen, um herankommenden Fahrzeugen Platz zu machen. Die Sicherheit auf der unübersichtlichen und nicht gut ausgebauten Strasse sei schon seit geraumer Zeit nicht mehr vollumfänglich gewährleistet. Im März kam es zu einem Unfall, als eine Radfahrerin einem Fahrzeug ausweichen musste und stürzte. Nun fordern die Petitionäre ein Fahrverbot für Autos und Motorräder im Buechwäldli auf der Mühlebühlstrasse zwischen dem letzten Wohngebäude und der Grenze zu Lüterkofen. Land- und Forstwirtschaft sollen weiterhin freie Durchfahrt haben.