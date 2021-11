Lohn-Ammannsegg Gemeindepräsident Markus Sieber spürt zwar Gegenwind, sieht aber keinen Vertrauensverlust der Bevölkerung An der Gemeindeversammlung in Lohn-Ammannsegg wurde eine Motion als erheblich erklärt, die verlangt dass über alle Investitionen ab einer Höhe von 0,9 Millionen Franken zwingend an der Urne entschieden wird. Wir haben deshalb bei Gemeindepräsident Markus Sieber nachgefragt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 30.11.2021, 18.00 Uhr

Markus Sieber. Zvg

Ab welcher Höhe muss Stand heute in Lohn-Ammannsegg über Investitionen zwingend an der Urne abgestimmt werden?

Es gibt keinen Automatismus. Es können jedoch 25 Prozent der an der Gemeindeversammlung anwesenden Stimmberechtigten eine Abstimmung an der Urne verlangen.

Eine Motion fordert, dass künftig alle Investitionen der Gemeinde die einmalig höher als 0,9 Millionen Franken sind an die Urne gebracht werden müssen. Was heisst das für die Projekte, die in naher Zukunft in Lohn-Ammannsegg anstehen?

Betroffen wären von dieser Regelung aus heutiger Sicht nur die Investitionsvorhaben zur Erweiterung der Schulinfrastruktur und das Vorhaben Sanierung Bahnhof Lohn-Lüterkofen.

Kommt damit der Terminplan für die Schulhauserweiterung und den Umbau des Bahnhofes Lohn-Lüterkofen ins Wanken?

Wenn die Gemeindeversammlung dieser Änderung der Gemeindeordnung zustimmt, verzögert dies den Zeitplan der Vorhaben um mindestens 3 bis 6 Monate.

Wie sieht es für wiederholende Kosten ab 300’000 Franken aus? Gibt es solche im Budget der Gemeinde?

Hier geht es ja lediglich um neue wiederkehrende Kosten in der Höhe von 300’000 Franken, ein neuer Schulvertrag oder ein neuer Vertrag für die Sozialregion könnten in diese Kategorie fallen.

Ist eine Urnenabstimmung nicht mit einem grossen Aufwand und auch Kosten verbunden?

Die Kosten für eine separate Abstimmung mit über 2000 Stimmberechtigten ist nicht zu unterschätzen. Selbst wenn wir bei einem eidgenössischen Abstimmungstermin koordinieren, ist diese Abstimmung nicht unter 10’000 Franken zu haben.

Aussenstehende, die die Gemeindeversammlungen in Lohn-Ammannsegg etwas näher verfolgen, bekommen den Eindruck, dass die Stimmbevölkerung dem Gemeinderat nicht traut und ihm Kompetenzen entziehen will. Was sagen Sie zu dieser Behauptung?

Wir haben seit längerer Zeit eine Gruppe besorgter Bürger, die an den Gemeindeversammlungen prominent auftreten, sich aber bei der Lösungsfindung nicht einbinden lassen. Die Abstimmungen zum Projektierungskredit für eine neue Turnhalle (250’000 Franken) vor mehr als fünf Jahren und die Abstimmung zu Tempo 30 (120’000 Franken) waren zwei Negativbeispiele zum geäusserten Unbehagen. Der Gemeinderat wurde im April mit guten bis sehr guten Wahlresultaten bestätigt oder neu gewählt. Ich spüre kein Vertrauensverlust in der Bevölkerung.

