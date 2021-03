Lohn-Ammannsegg Gebührensenkung in der Abfallentsorgung Der Gemeinderat in Lohn-Ammannsegg senkt die Gebühren für die Abfallentsorgung. Dies aufgrund der Ergebnisse einer Umfrage, durchgeführt von der Umweltschutzkommission. Zudem will man zwei Bachläufe wieder ans Tageslicht bringen. Gundi Klemm 23.03.2021, 17.14 Uhr

Felder in der Gemeinde Lohn-Ammannsegg

Urs Byland

Die Umweltschutzkommission hat eine Umfrage zur Abfallentsorgung unter der Bevölkerung gestartet. Die Abfallrechnung der Gemeinde weist einen schönen Überschuss in der Höhe von 265000 Franken aus. 146 Haushalte beteiligten sich an der Umfrage und vergaben grundsätzlich gute Noten. Die Befragung ergab aber, dass die Frequenz der verschiedenen Grund- und Spezialentsorgungen erhöht und die Gebühren reduziert werden sollen.



Der Gemeinderat entschied sich, die jährliche Grundgebühr in allen Kategorien auf das Minimum abzusenken. An seiner nächsten Sitzung will er die tatsächliche Gebührenhöhe festlegen. Zudem machte sich die Kommission dafür stark, dass professionell begleitete Projekte für die Schule und ebenso für Erwachsene angeboten werden, um beispielsweise für die Abfallvermeidung zu sensibilisieren. Die Devise solle lauten: mehr Service und Wissensvermittlung. Gemeindepräsident Markus Sieber zeigte sich zufrieden, dass die Bevölkerung sofort das Ergebnis der Umfrage in die Tat umgesetzt sieht.



Die Umweltschutzkommission stellte weiter eine Studie zur Renaturierung von Dorfbach und Ischbächli vor. Ausgelöst wurden diese Überlegungen zur Aufwertung verarmter Landschaftsabschnitte durch einen vor Jahren im Landwirtschaftsland erfolgten Schachteinbruch, der für die Offenlegung der bisher eingedolten Bachläufe sprach. Die zuständigen kantonalen Fachstellen haben die Machbarkeit dieser Renaturierung bestätigt. Die Gesamtkosten der Offenlegung werden auf rund 800000 Franken beziffert. Mit Beiträgen von Bund und Kanton reduziert sich die Summe für die Gemeinde Lohn-Ammannsegg auf noch 80000 Franken.

Völlig neu ist dieses Vorhaben nicht. Die laufende Ortsplanungsrevision nimmt mit sogenannten Freihalteflächen auf den höheren Raumbedarf der «befreiten» Bäche Rücksicht. Das gesamte Vorhaben befindet sich laut Fachexperte und Projektbegleiter Martin Huber auf Konzeptstufe.



«Wir versuchen alle Betroffenen wie Grundeigentümer und Landbewirtschafter von den Vorteilen zu überzeugen.»

Der Gemeinderat ging über die Kenntnisnahme dieser Machbarkeitsstudie hinaus und beauftragte die Umweltschutzkommission, das Projekt bis zum Zeitpunkt der Einreichung der Ortsplanungsrevision zur kantonalen Prüfung kraftvoll voranzutreiben. «Wir hoffen auf eine breite Akzeptanz», verwies der Gemeindepräsident Markus Sieber auch auf Möglichkeiten einer Kompensation von Flächenverlusten.