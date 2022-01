Lohn-Ammannsegg: Petition der Bürgergemeinden

Lohn-Ammannsegg Einwohnergemeinde soll mit Bürgerholz heizen und bauen Die beiden Bürgergemeinden von Lohn und Ammannsegg haben dem Gemeinderat eine Petition mit über 300 Unterschriften überreicht. 27.01.2022, 13.58 Uhr

Stefan Flury, Forstobmann Bürgergemeinde Ammannsegg (links), und Manfred Burki, Bürgergemeindepräsident Lohn (rechts), übergeben dem Gemeindepräsidenten Markus Sieber die von 309 Personen unterzeichnete Petition. Rudolf Luterbacher