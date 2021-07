Lohn-Ammannsegg Bundesgericht sagt: Eine «Wohnung» muss nicht immer auch ein «Haushalt» sein Ein Einwohner aus Lohn-Ammannsegg hat im Namen einer Mutter vor Bundesgericht Beschwerde geführt und Recht erhalten. Es geht dabei um die Entrichtung der Kehricht-Grundgebühr. Rahel Meier 15.07.2021, 05.00 Uhr

In Lohn-Ammannsegg wird die Kehrichtgebühr pro Haushalt entrichtet (Symbolbild). Urs Byland

Ein Einwohner der Gemeinde Lohn-Ammannsegg hat in einem Rechtsstreit mit der Gemeinde vor Bundesgericht gewonnen. Es geht dabei um die Entrichtung der Kehrichtgrundgebühr. Der Einwohner hatte im Namen seiner Mutter Beschwerde gegen die Erhebung der Abfallgrundgebühr für das Jahr 2019 erhoben.

Gemeinsamer Haushalt mehrerer Generationen

Zur Begründung führte er an, dass seine Mutter keinen eigenen Haushalt mehr führe, sondern in einem Zweifamilienhaus gemeinsam mit seiner Familie lebe. Seine Mutter sei zudem im mittleren Grad hilflos und benötige Pflege. Die Gemeinde wies die Beschwerde ab mit der Begründung, dass die Liegenschaft, in der die Mutter und die Familie des Sohnes wohnen, über zwei Wohneinheiten verfüge.

Als nächste Instanz wurde daraufhin die Schätzungskommission angerufen. Diese gab dem Einwohner recht und begründete dies damit, dass es sich «beim streitbetroffenen Gebäude zwar um ein Mehrfamilienhaus mit zwei Wohnungen, aber lediglich mit einem Haushalt handle. Im Gebührenjahr 2019 sei es der Beschwerdeführerin aufgrund der gesundheitlichen Lage nicht mehr möglich gewesen, den eigenen Haushalt zu führen. Die derzeitige Nutzung entspreche einem einzigen Haushalt.»

Gemeinde nicht einverstanden

Weil sich die Gemeinde Lohn-Ammannsegg mit diesem Urteil nicht einverstanden erklärte, ging die Beschwerde vor Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht gab – entgegen dem Urteil der Schätzungskommission – der Gemeinde recht.

Dem Eidgenössischen Gebäude- und Wohnregister zufolge enthalte die Liegenschaft zwei Wohnungen, damit kämen auch zwei Haushalte darin unter. Es gebe zudem zwei Festnetznummern für die Liegenschaft, was die Annahme, dass es sich um zwei Haushalte handelt, stütze. Auf den Gesundheitszustand der Bewohner komme es dabei nicht an, entscheidend sei einzig, ob tatsächlich ein Haushalt geführt werde, was auch der Fall sein könne, wenn die in der Wohnung lebende Person auf Hilfe Dritter angewiesen sei.

Kein Härtefall

Zudem rügte das Verwaltungsgericht, dass nie ein Erlassgesuch gestellt wurde und eine eigentliche Härte mit Blick auf den verfügten Betrag ohnehin nicht ersichtlich sei.

Mit diesem Urteil war dann wieder die Beschwerdeführerin nicht einverstanden. Es wurde Beschwerde vor Bundesgericht erhoben. In der Begründung schrieb der Sohn, dass es sich im vorliegenden Fall eigentlich um ein Einfamilienhaus handle. Von zwei in sich abgeschlossenen, getrennten Wohnungen könne keine Rede sein. Die Liegenschaft verfüge über eine Heizung, einen Stromzähler, einen Schlüsseltyp, Verbindungstüren und offene Durchgänge. Den Festnetzanschluss benötige die Mutter, weil sie kein Mobiltelefon bedienen könne.

Die Vorinstanz habe aufgrund des Gebäude- und Wohnungsregisters geurteilt, ohne die Situation vor Ort zu kennen. Und weiter meinte der Sohn, die Begriffe «Wohnung» und «Haushalt» dürften nicht als Synonym verwendet werden.

Situation vor Ort nicht beurteilt

Das Bundesgericht rügt das Verwaltungsgericht in seinem Urteil und gibt der Beschwerdeführerin recht:

«Die Vorinstanz hat es unterlassen in der entscheidenden Frage, ob wirklich zwei Haushalte geführt werden, Beweis zu führen und sich unbesehen auf die Ausführungen der Gemeinde verlassen.»

Im Reglement zur Abfallbewirtschaftung der Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg werde aufgeführt, dass «die Grundgebühr von sämtlichen Haushalten» erhoben werde. Beim Ausdruck «Haushalt» handelt es sich laut Bundesgericht aber um einen unbestimmten Rechtsbegriff, würden sich doch weder im kantonalen Gesetz noch im kommunalen Reglement eine Umschreibung dazu finden.

Es sei unbestritten, dass im vorlegenden Fall zwei Wohnungen vorliegen würde. Die andere Frage sei aber, ob damit zwangsläufig auch zwei Haushalte bestehen.

Recht willkürlich angewendet

Das Bundesgericht schreibt weiter, dass das Verwaltungsgericht das kommunale Recht willkürlich angewendet habe. Das Reglement der Gemeinde stelle nicht auf die Anzahl Wohnungen, sondern auf die Anzahl Haushalte ab. Laut Bundesgericht hätte das Verwaltungsgericht beurteilen müssen, ob die Mutter noch einen Haushalt führte oder nicht.

Das Bundesgericht erklärte die Beschwerde als begründet und hiess sie gut. Die Gemeinde Lohn-Ammannsegg muss in der Folge die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von 1200 Franken übernehmen. Zudem werden ihr die Kosten des Verfahrens vor Verwaltungsgericht auferlegt werden.

«Habe mir das nicht gefallen lassen»

Die beschwerdeführende Partei ist erfreut über das Urteil des Bundesgerichtes. Es sei dabei nicht um den Betrag für die Gebühr, sondern das Prinzip gegangen, erklärt der Sohn auf Anfrage.

«Das Urteil des Verwaltungsgerichtes lässt an Qualität sehr zu wünschen übrig und ich bin froh, dass das Bundesgericht das korrigiert hat.»

Die Gemeinde Lohn-Ammannsegg hat das Urteil zugestellt erhalten. Man habe sich noch nicht damit beschäftigt, werde das aber in den kommenden Wochen tun, erklärt Gemeindeschreiber Felix Marti auf Anfrage.