Altersheim Bad Ammannsegg erhält einen Demenzgarten

Lohn-Ammannsegg Das Alters- und Pflegeheim Bad-Ammannsegg will einen neuen Demenzgarten bauen und den Ostflügel sanieren Über 3,5 Millionen Franken investiert die Institution in Lohn-Ammannsegg. Besonders freut man sich auf die Realisation eines geschlossenen Gartens für die Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz. Urs Byland Jetzt kommentieren 20.06.2022, 11.00 Uhr

Blick auf die Südseite des Alters- und Pflegeheims Bad-Ammannsegg. Urs Byland

Hoch über Lohn-Ammannsegg, mit Blick auf die Alpen, thront das Altersheim Bad-Ammannsegg mit seinen gut 70 Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Lage des Heims hat Vor- und Nachteile, wie Institutionsleiter Daniel Sommer erklärt. Eben der Blick in die Weite, aber andererseits die Lage am Hang. Der Eingangsbereich mit dem Café beispielsweise ist bereits die dritte von fünf Ebenen.

Gleich mit zwei Baugesuchen macht aktuell das Alters- und Pflegeheim auf sich aufmerksam. Einerseits entsteht ein Garten für die Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz, andererseits handelt es sich um eine Kernsanierung des Ostflügels. «Dabei bleibt es aber nicht. Es wird noch eine zusätzliche Bauetappe geben, sobald die Ortsplanungsrevision in Lohn-Ammannsegg mit dem neuen Zonenplan genehmigt ist», so Sommer.

Spätere Bauetappe bringt einen Ersatz für das Bauprovisorium

Aktuell ist das Heim in einer Zone mit dreistöckigen Bauten. Mit der Ortsplanungsrevision ist dort eine Zone mit vierstöckigen Bauten vorgesehen. Dann könnte der aktuell dreistöckige Ostflügel des Altersheims um ein Stockwerk erweitert werden. Dieses zusätzliche Stockwerk soll das Bauprovisorium im Ostteil der Anlage ersetzen.

Das Bauprovisorium des Alters- und Pflegeheims soll in einer späteren Bauetappe ersetzt werden. Urs Byland

Noch ist es aber nicht so weit. Rund 3,3 Millionen Franken sind für die Kernsanierung des Ostflügels veranschlagt. Die Bettenanzahl bleibt sich gleich. Die Anzahl der Zimmer nimmt leicht zu, weil die letzten Zweierzimmer in der geschützten Abteilung aufgehoben werden. Gestartet werden die Arbeiten Anfang 2023. Seit Daniel Sommer vor neun Jahren die Leitung übernahm, seien inzwischen rund 8 Millionen Franken investiert worden. «Das Haus ist in die Jahre gekommen. Wir sanieren laufend.»

Ein Garten mit Rundläufen und Erlebniszonen

Die geschützte Abteilung profitiert aber auch vom zweiten Baugesuch. Geplant ist ein Demenzgarten. «Das haben wir schon lange machen wollen, um unseren Bewohnern eine optimale Lebensqualität bieten zu können, indem sie sich draussen frei bewegen können.» Im rund 500 Quadratmeter grossen Garten sind Rundläufe und Erlebniszonen (Klangspiele, Brunnen, Pergola, Grillstelle, Vogelhorst etc.) vorgesehen.

Der Demenzgarten ist ein Teil der Umgebungsgestaltung. Dafür besteht ein Gesamtplan. Vor einem Jahr wurde der Eingangsbereich neu gestaltet. Der Demenzgarten ist nun die zweite Etappe in diesem Gesamtplan. Langfristig soll ein Weg rund um die Anlage entstehen, was wegen dem Gefälle nicht einfach sein wird.

Der Demenzgarten ist aber ein geschlossener Bereich, wobei die Zäune in Stauden und Sträuchern integriert werden. Für diesen ist ein Betrag von 280'000 Franken veranschlagt. Hier soll so schnell wie möglich gestartet werden, damit er nächsten Frühling bereit stehen würde.

Alters- und Pflegeheim Bad-Ammannsegg Die Trägerschaft des Alters- und Pflegeheim Bad-Ammannsegg ist der Zweckverband der wasserämtischen Bürger- und Einheitsgemeinden. Dieser besteht aus den folgenden Bürger- und Einheitsgemeinden: Aeschi, Ammannsegg, Biberist, Bolken, Deitingen, Etziken, Gerlafingen, Horriwil, Hüniken, Kriegstetten, Lohn, Luterbach, Obergerlafingen, Oekingen, Recherswil, Subingen, Zuchwil. Damit ist das Bad-Ammannsegg eines der wenigen Heime, welches Bürgergemeinden gehört.

