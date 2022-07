Openair Etziken: Live-Ticker

13:33 Uhr Samstag, 30. Juli

Solothurner Musik zum Start: «The Opposite» rocken die Zeltbühne

«Guete Morge Etzike!», so begrüsst The Opposite das Publikum vor der Zeltbühne. Noch tummeln sich erst wenige Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände. Zwei Männer wagen sich schliesslich direkt vor die Bühne und feuern die Solothurner Band tatkräftig an.

«The Opposite» spielen am Openair Etziken. Béatrice Scheurer

Die Band aus Solothurn startete kurz vor der Coronakrise und musste daher die Konzertpläne sogleich wieder begraben. Seither sorgen die drei erfahrenen Musiker mit kreativ-verspielten und druckvollen Songs via Spotify für Aufsehen.