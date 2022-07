Openair Etziken: Live-Ticker

18:45 Uhr Samstag, 30. Juli

Bei Kunz springt der Funke über

Er habe sich den ganzen Winter auf das Openair in Etziken gefreut, schwärmt Kunz. Der Luzerner gibt Vollgas, hängt Hit an Hit und bringt die Arena ein erstes Mal an diesem Samstag zum Kochen. «Zwei Schritte rechts, zwei Schritte links, und eine Pirouette»: Unter Kunz' Anweisung tanzt das ganze Publikum zu «Tanzbär» mit, auch auf der Tribüne erheben sich die Tanzbärinnen und -bären.

Kunz lässt den Tanzbären von der Leine. Marius Fellinger

«Ergendöppis liid ede Loft» hallt es über das Gelände. Seifenblasen steigen gen Himmel, die Sonne scheint über Etziken. Festivalherz, was willst du mehr?