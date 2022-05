Literaturtage: Schriftsteller-Nati verliert knapp

44. Solothurner Literaturtage Die Literatur und der Fussball: «Das Eigentor kommt leider öfters vor» Die Schweizer Literatur-Nati zelebrierte ihren «Nicht-nur-Literaturtag». Im Spiel gegen die Solothurner Raketen zog sie den Kürzeren. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 29.05.2022, 14.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Traditioneller Fussballmatch zwischen der «Schweizer Nationalmannschaft der Schriftsteller» und den Solothurner «Raketen». Peter Bichsel ist Ehrengast und macht den Ankick des Spiels. Oliver Menge

Fussball gilt als Nischenprodukt der Literatur. Nicht so in Solothurn. So fällt der grosse Auftritt der Schweizer Schriftsteller-Nati exakt auf den Tag des Champions-League-Finales in Paris. Ihr Spiel im FCS-Stadion gegen die SpVgg Raketen Solothurn sollte über weite Strecken unterhaltsamer und torreicher bleiben als das Millionaros-Rasenschach an der Seine. Und der Ankick gehört keinem geringeren als Peter Bichsel, Aushängeschild der Solothurner Literaturszene sowie «seit zehn Jahren unser Ehrenspielführer», wie Nati-Präsident Patrick Tschan betont.

Peter Bichsel verfolgt von der Spielerbank das Spiel. Oliver Menge

«Ihr seid halt keine Raketen»

Alles sei gut gegangen. Bichsel lächelt und nimmt auf der Ersatzbank Platz. Er freut sich sichtlich, dass die kleine Zeremonie nach der zweijährigen Corona-Zwangspause wieder möglich geworden ist. Sandra Boner hat für feenhaftes Fussballwetter gesorgt, und unter den Fans ist auch Stadtpräsidentin Stefanie Ingold auszumachen. «Ich komme aus einer Fussballerfamilie; mein Vater war Verbandsfunktionär», lässt sie sich entlocken. Und: «Wenn ich heute noch jung wäre, würde ich sicher auch tschutten.»

In Blau die Spieler der «Schweizer Nationalmannschaft der Schriftsteller». Oliver Menge

Das tun aber jetzt andere, Männer. Die «Raketen» in ihren knallgrünen Trikots wechseln im Minutentakt – sie haben quasi eine zweite Mannschaft an der Seitenlinie. Musiker Dülü Dubach darf von Anfang an ran; «Simple-Voicing»-Samtstimme Christoph «Wätti» Wetterwald und Schauspieler Jens Wachholz warten auf ihren Einsatz. Eine Dul-X-Wolke umweht die beiden, der flinke Jens kann als Aufmunterung auch auf ein eigenes Supporter-Transparent zählen: «Hopp Dütsch!»

Tschan war vor dem Match optimistisch gewesen. «Zuletzt haben wir den FC Landrat Baselland 3:1 und den FC Nationalrat 1:0 geschlagen.» Doch die «Raketen» sind diesmal eine härtere Knacknuss. Sie trainieren einmal wöchentlich zusammen, was für die Literaten nicht möglich ist.

Am Ball Dülü Dubach von den Raketen. Oliver Menge

Auch fehlen bei ihnen grosse Namen wie der krankheitshalber verhinderte Bänz Friedli. Pedro Lenz ist ebenfalls nicht in Solothurn. Zwar gelingen den Autor-Team zwei Treffer, aber den «Raketen» doch einer mehr. Es gab schon bessere Zeiten für die Schriftsteller-Balltreter. Einmal hatten sie auf viele jüngere «Journis» zurückgegriffen und den «Raketen» gleich einen 8:2-Rohrkrepierer zugefügt.

Jens Wachholz (links) verfehlt unbeeindruckt den Ball. Oliver Menge

Kolportiert wird nun im Stadion der damals grosse Auftritt von Peter Bichsel. Als sich nämlich die Solothurner über die etwas gar grosszügige Blutauffrischung der Schriftsteller-Nati beklagten, meinte deren Ehrenspielführer knochentrocken: «Ihr seid halt keine Raketen!»

Fussball-Lesung in der Hafebar Solothurn mit Christoph Frommherz. Oliver Menge

Wir «tschüttelen» und Kiew brennt

Szenenwechsel. Die kalt geduschten Literaten sind in der Hafebar eingetroffen. Patrick Tschan tröstet seine Mannen: «Wir hätten klar gewonnen, wenn uns die Zeit nicht ausgegangen wäre.» Auch Noch-Literaturtage-Geschäftsführer Daniel Landolf hat sich kurz zur Begrüssung der elf Fussballer-Autoren eingefunden, die nun ihr eigentliches Handwerk zelebrieren: eine einstündige Lesung.

Christian Schmutz hält eine Ansprache. Oliver Menge

«Sport und Literatur passen hervorragend zusammen», meint der bekennende YB-Fan Landolf und verweist auf das Sport-Album von «Züri West». Den Reigen eröffnet Bernhard Engler mit einer Betrachtung über die wilden Zeiten des Italo-Clubs Esperia Bern, der den Calcio als «Integrations-Motor» gelebt habe.

Fussball-Lesung in der Hafebar Solothurn. Im Bild: Nati-Captain Marco Todisco. Oliver Menge

Ein höchst kritisches Poem zur WM in Katar präsentiert Roland Suter, das Schicksal eines auf der Ersatzbank schmorenden Linksaussen oder Kindheitserinnerungen an den ersten Tschuttiplatz thematisieren andere. Fussball kann, muss aber nicht sein. Patrick Maurino etwa befasst sich mit der Aufgabe seines Heimatdorfes in der Emilia Romagna; Nati-Captain Marco Todisco entpuppt sich am Key-Bord als versierter Cantatore. Das zahleiche Publikum oberhalb des Rollhafens freuts.

Patrick Maurino wendet sich an das Publikum. Oliver Menge

Wolfgang Bortlik widmet sich ganz der tragischen Komponente eines fast jeden Fussballerlebens: dem Eigengoal. Oder: «Das Eigentor kommt leider öfters vor.» Und dann wirds vor der sonnenumfluteten Aare-Idylle ernst. Maurizio Pinarello setzt einen scharfen Kontrapunkt: Hier sei man am «Tschüttele und Tschüttele», derweil «Kiew brennt!».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen