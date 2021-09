Lieder und Texte Rasante Wortspielereien und pointierte Geschichten im Gerlafinger Gemeindesaal Dichter Ernst Burren und Liedermacher Ruedi Stuber gaben sich im Gerlafinger Gemeindesaal die Ehre Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 28.09.2021, 13.45 Uhr

Ruedi Stubers gesungener Text zaubert auch bei Ernst Burren ein leises Schmunzeln auf die Lippen. Carole Lauener

Dass das Publikum die Lieder wie Pralinés mit verschmitztem Lächeln geniessen kann, wünschte sich der Chansonnier Ruedi Stuber in seinem ersten Lied beim Auftritt im Gemeindesaal in Gerlafingen. Der Kulturausschuss hatte die begnadeten Künstler Ruedi Stuber und Ernst Burren nach langer Zeit wieder eingeladen. In 30 gemeinsamen Auftritten seit 1974 haben die beiden mit ihren Liedern und Texten das Publikum begeistert. Zweimal waren sie schon in Gerlafingen zu Gast.



Ernst Burren, Meister vertrackter Wortspiele, las mit nasaler Stimme und ernster Miene aus seinen Gedichten und Geschichten vor. «Auch wenn er immer so ernst und spröd schaut, dürft ihr trotzdem lachen, wenn ihr etwas lustig findet», klärte Stuber das Publikum mit einem Augenzwinkern auf. Man musste die Ohren gut spitzen, um den Ränkespielen von Burrens Worten folgen zu können und den Sinn zu erfassen. So wie im Gedicht «Derfür und derwider», welches mit den Worten beginnt:

«I wetti säge, s isch derfür und derwider, wider derfür zsi. I bi eifach derfür wider einisch dergäge zsi.»

Oder die Feststellung in einem anderen Gedicht, dass man unter die Leute kommen verstehen muss, will man nicht darunter kommen.



Tiefgründig, zum Nachdenken anregend



Burrens kurze Geschichten brillieren mit pointierten Episoden, die aus dem Leben gegriffen sind und stets ein unerwartetes, originelles Ende nehmen. Die Texte geben nicht nur zum Schmunzeln Anlass, sondern haben einen tiefgründigen Sinn, der zum Nachdenken anregt. Auch in seinen älteren Werken sind Themen verarbeitet, die heute noch aktuell sind. Corona kam ebenfalls zur Sprache.

So erzählte er über die alte Wirtin Sonja, die sich dagegen sträubte, die Beiz zu schliessen, weil sie die einzige Bezugsperson für viele einsame Leute war. Diese nutzten aber schlussendlich ihre Gutmütigkeit aus und zogen sie über den Tisch.



Der Mundartdichter, geboren und heute noch wohnhaft in Oberdorf, wurde für seine Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke, alle im Solothurner Dialekt geschrieben, mit zahlreichen Förderpreisen ausgezeichnet. Er hat unzählige Werke hervorgebracht.



Aus dem Alltag gegriffene, berührende Begebenheiten



Ruedi Stuber, der 50 Jahre Bühnenerfahrung aufweist, auch er Literaturpreisträger, steht in Sachen Dichtkunst Burren in keiner Weise nach. Auch seine Lieder sind lebensnah und berühren mit ihrem Tiefgang. Der gebürtige Balsthaler, heute in Riedholz zu Hause, komponierte nicht nur eigene Lieder, sondern übersetzte auch mehrere Chansons des Waadtländer Liedermachers Michel Bühler feinfühlig ins Schweizerdeutsche.

Er sang von den Krähen auf dem Kreuzackerplatz, wo es ein «Bier avec» gibt, von verhassten Aufenthalten auf Autobahnraststätten, «schnell schnell furt vo da», vom Älterwerden oder von der Liebe. Er verarbeitet in seinen Liedern aktuelle Themen wie Klimawandel, Flüchtlingsdramen oder Umweltverschmutzung. Seine Maxime ist jedoch:

«Die Lieder sollen nicht einfach pathetisch, sondern auch poetisch sein.»

Sein Gesang und die Gitarrenbegleitung tragen unverkennbar die Züge der Berner Troubadours, bei welchen der heute pensionierte Bezirkslehrer in den Siebzigerjahren Mitglied war. Die Herzen der Zuschauer zum Überlaufen brachte das Chanson von der 87-jährigen Altersheimbewohnerin Hermine. Es berichtet über die Begegnung der Einsamkeit der Alten mit der Langeweile der Jungen. Spontane Bravorufe aus dem Publikum würdigten die tiefgründige Essenz der Geschichte.