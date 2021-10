Zwei Kinder kommen bei Hausbrand in Leuzigen ums Leben

Leuzigen Zwei Kinder bei Hausbrand ums Leben gekommen Am späten Sonntagabend sind beim Brand eines Wohnhauses in Leuzigen zwei Kinder ums Leben gekommen. Vier Personen konnten das Haus verlassen und wurden ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. 18.10.2021, 08.55 Uhr

Am vergangenen Sonntag, um 22.40 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern ein Notruf wegen eines Brandes in einem Wohnhaus an der Steinackerstrasse in Leuzigen ein. Die sofort ausgerückten Einsatz- und Rettungskräfte stellten beim Eintreffen vor Ort eine starke Rauchentwicklung sowie aus dem Gebäude aufsteigende Flammen fest. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.