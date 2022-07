Leistungssport «Nichts ist stärker als die Gewissheit, versagt zu haben»: Eine ehemalige Ballettschülerin erzählt über ihren Leidensdruck Désirée Abric (29) aus Zuchwil wollte nichts lieber, als Balletttänzerin zu werden. Mit fünfzehn stand sie vor dem Nichts – und konnte nicht mal mehr in den Spiegel schauen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 04.07.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Désirée Abric: «Ich bin immer wieder erstaunt, wie gesund ich aus dem Ganzen rausgekommen bin.» Hanspeter Bärtschi

Ihre Hüfte? Zu breit. Die Beine? Zu kurz. Sie musste abnehmen. Schnell. Désirée Abric war dreizehn Jahre alt, als ihr Körper zum ersten Mal zwischen ihr und dem Traum einer Ballettkarriere stand. Als Brunch zur Sünde und der Tritt auf die Waage zum Alltag wurden.

Sie war fünfzehn Jahre alt, als sie begann, das Studio zu meiden. Aus Scham, gescheitert zu sein. Die einst klare Zukunft war nicht mehr greifbar. Sie stand vor einem Scherbenhaufen.

Verzweifelt suche ich Dinge in meinem Leben, welche ich erfolgreich geschafft und getan habe. Jedoch ist nichts stärker als die Gewissheit im Ballett versagt zu haben. (aus einem Brief an ihre ehemalige Ballettlehrerin)

Heute ist Désirée Abric aus Zuchwil 29 Jahre alt – und glücklich. «Ich bin immer wieder erstaunt, wie gesund ich aus dem Ganzen rausgekommen bin», sagt sie, während sie ihr erstes Balletttrikot in der Hand hält. Ihre Vergangenheit hat Spuren hinterlassen, heute ist sie bereit, darüber zu sprechen.

Hanspeter Bärtschi / Gülpinar Günes

Ballett war ihr Leben – schon seit sie als vierjähriges Mädchen den ersten Schritt in ein Studio gemacht hat. Schnell war klar: Abric hatte eine Gabe und diese sollte gefördert werden.

In den nächsten acht Jahren nahm sie an unzähligen Wettkämpfen teil, räumte Medaillen ab. Bald schon absolvierte sie Leistungstests und schloss diese mit Bestnoten ab. Doch das war nicht genug.

Ihr Bruder war zu diesem Zeitpunkt bereits seit ein paar wenigen Jahren in Hamburg an einer Ballettschule, und auch sie sollte nur die beste Ausbildung absolvieren.«Meine Ballettlehrerin war von der Idee nicht wirklich begeistert. Sie wollte, dass ich die Grundschule fertig mache und erst dann nach Hamburg gehe.» Abric reiste trotzdem für das Vortanzen nach Hamburg und der Platz für das folgende Jahr war ihr gesichert.

Was Sie alles für mich getan haben! Was konnte ich Ihnen zurückgeben? (aus einem Brief an ihre ehemalige Ballettlehrerin)

Mit dreizehn packte sie ihr ganzes Leben in einen Koffer und zog nach Deutschland. «Ich frage mich immer wieder, ob dieser Traum von mir kam oder ob ich gepusht wurde», sagt sie und ergänzt, «eigentlich spielt es gar keine Rolle, mit dreizehn ist man sich den Konsequenzen nicht bewusst.»

Ihre Tage in Hamburg waren streng durchtaktet. zvg

Ihre Tage waren streng durchtaktet. Am Morgen Unterricht, am Nachmittag tanzen. Sie fand neue Freunde und wurde viel gelobt, doch ihren Tagebucheinträgen ist zu entnehmen: Sie war todunglücklich.

Fehler suchte sie bei sich selbst, nicht im System. Und versuchte immer wieder besser zu werden. «Ich weiss noch, wie die Ballettlehrerin im Training zu mir gekommen ist, meinen Rückenspeck zwischen die Finger genommen und vor der ganzen Klasse gefragt hat ‹Was ist das?›», sagt Abric. Sie hatte sich geschämt. Hatte das Gefühl ertappt worden zu sein.

Wenn ich diese fette Gestalt im Spiegel sehe, wird mir schlecht. Da ich gestern so viel gesündigt habe, habe ich heute nicht gefrühstückt. (aus einem Tagebucheintrag von Désirée Abric)

Sie hatte ein paar Kilogramm zugenommen und musste bei ihrem Krafttrainer in die Ernährungsberatung gehen. «Ich musste eine Liste führen mit allem, was ich gegessen hatte», sagt sie. Der Trainer hätte die Liste angeschaut, den Kopf geschüttelt und gesagt: «Jesses Gott, so viel ess ja nicht mal ich.» Von jenem Tag an musste Abric jeden Morgen auf die Waage stehen.

Désirée Abric ist mit ihrer Geschichte nicht allein In einem Artikel der Schweizer Ausgabe der «Zeit» erheben ehemalige Studierende der Tanz-Akademie Zürich (TaZ) Vorwürfe gegenüber verschiedenen Lehrpersonen der international renommierten Ballettschule. Diese sollen ihre Schülerinnen und Schüler über Jahre hinweg gemobbt haben. Psychischer Missbrauch und Bodyshaming soll an der Tagesordnung gelegen haben. Thomas D. Meier, der Rektor der Zürcher Hochschule der Künste (wo die TaZ angesiedelt ist) habe umgehend reagiert. Er leitete Ende Mai, nachdem er mit den Recherchen der «Zeit» konfrontiert wurde, eine Administrativuntersuchung ein. Die ersten Ergebnisse sollen Ende Jahr bereitliegen. Bis dahin würden keine detaillierteren Auskünfte gemacht werden.

Das Leitungsteam der TaZ hat seine Ämter vorübergehend niedergelegt. Oliver Matz und Steffi Scherzer reagieren damit auf die laufende Administrativuntersuchung. Um den laufenden Ausbildungsbetrieb nicht zu gefährden, haben sich Oliver Matz und Steffi Scherzer einvernehmlich mit der Hochschulleitung der ZHdK auf eine vorübergehende Einstellung im Amt geeinigt. Dies bedeutet, dass sowohl die Leitung der Schule als auch die Lehraufgaben interimistisch von anderen Personen übernommen werden.

«Ich habe mich über jedes halbe Kilo gefreut», sagt sie. Sie ernährte sich eine Zeit lang ausschliesslich von Salat. Wirklich gehungert habe sie aber nie, der Eigenschutz war zu stark. «Aber ich habe mir gewünscht, dass ich diese Grenze überwinden könnte. Das Abnehmen wäre einfacher gewesen», sagt sie.

Ihr Zielgewicht hatte sie dennoch für kurze Zeit erreicht, alle waren glücklich. Doch: «Als ich im Training zusammengebrochen bin, habe ich damit aufgehört.»

Gegen den eigenen Körper kann man nicht ankämpfen. Nicht, wenn der Kampf von vornherein verloren scheint. (aus einem Brief an ihre ehemalige Ballettlehrerin)

Es wäre naiv zu glauben, ihr Körper würde für immer der eines jungen Mädchens bleiben. Ihr Körper veränderte sich und keine Diät konnte dagegen ankämpfen.

Désirée Abric: «Ich war so wütend auf meinen Körper.» zvg

Nach Monaten des Lobs fiel sie durch die Abschlussprüfungen. «Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer geglaubt, dass das Talent wichtiger war als meine Figur. War es nicht», sagt Abric und ergänzt: «Ich habe nur noch geweint und war so wütend auf meinen Körper.»

Sie haben so viel Geld, Mühe, Zeit (kostbare Zeit) und Arbeit in mich gesteckt, und das alles für nichts. Ich konnte es einfach nicht. (aus einem Brief an ihre ehemalige Ballettlehrerin)

Sie reiste mit ihren Eltern durch ganz Deutschland auf der Suche nach einer neuen Schule. In München wurde sie abgelehnt, mit der Begründung: «Du tanzt schön, aber dein Körper geht nicht. Wärst du bloss mehr wie dein Vater.» Schlanke, lange Beine und schmale Hüfte. Die hatte sie nicht.

In einer Schule in Mannheim wurde sie schliesslich angenommen, unter der Voraussetzung, dass sie abnimmt.«Ich habe mit meiner Mutter eine Diät gemacht und tatsächlich abgenommen», sagt Abric.

Mit ihrer Mutter ging sie auch zu einem Gynäkologen. In der Hoffnung, er könne ihre Menstruation einleiten und sie würde weiter abnehmen. «Dass ich meine Tage noch nicht hatte, war im Leistungssport normal. Ich habe viel getanzt und wenig gegessen», sagt Abric.

Sie hielt nicht einmal drei Monate in der Schule durch. Ihre Mutter hatte einen Brief erhalten, mit der Aufforderung, Désirée Abric so bald wie möglich abzuholen. Sie war zu schwer. Ihr Zielgewicht von 43 Kilogramm hatte sie nicht erreicht.

Ich habe Angst. Fühle mich feige und schwach und ich schäme mich. Ich schäme mich so sehr. (aus einem Brief an ihre ehemalige Ballettlehrerin)

Abric war fünfzehn, musste das letzte halbe Jahr der Oberstufe fertigmachen, - und hatte keinen Plan, wie das Leben für sie weitergehen würde. «Ich bin zurück in meine alte Ballettschule gegangen und habe mich zu Boden geschämt. Es war das Gefühl einer völligen Ohnmacht», sagt Abric. Sie konnte nicht mal mehr in den Spiegel blicken, zu gross war ihre Wut auf sich selbst.

«Alle hatten an mich geglaubt, sahen mich als ihr Vorbild und ich? Ich hatte versagt.» Désirée Abric hörte mit fünfzehn mit dem Tanzen auf.

Sie entschied sich dazu, schulisch aufzuholen, machte die kaufmännische Lehre und befindet sich jetzt im Masterstudium zur Arbeits- und Organisationspsychologin. Und erst, als sie Stabilität in ihrem Leben aufgebaut hatte und psychologische Begleitung beanspruchte, traute sie sich wieder auf ihr altes Leben zurückzublicken.

Aber wie sieht das denn aus? Ich im Ballettsaal mit all denen, die mich kennen, unförmig und unfähig, mein Bein höher als 45 Grad zu heben. (aus einem Brief an ihre ehemalige Ballettlehrerin)

Sie wollte tanzen. Wusste nicht wie. «Als ich mit 22 zum ersten Mal wieder ein Studio betrat, bin ich in Tränen ausgebrochen und konnte nur den Kopf schütteln.» Ihre Beweglichkeit war weg, die Gelenke eingerostet. Sie musste ihre alten Denkmuster abschütteln und den Sport neu lieben lernen.

Heute tanzt Désirée Abric wieder – für sich. Hanspeter Bärtschi

«Das Tanzen macht mir jetzt noch mehr Spass», sagt sie und ergänzt: «Ich kann lachen und frei sein.» Heute tanzt die Zuchwilerin, weil sie tanzen möchte. Und vor allem: Sie tanzt für sich selbst.

Die Vergangenheit zu vergessen, ist schwierig. «Den Spiegel meide ich noch immer oft und ich ziehe schwarze Strümpfe an, weil sie die Beine kaschieren. Aber ich bin stolz, dass ich letztlich für meinen Körper eingestanden bin.»

Es tut mir so leid, dass ich einfach versagt habe. Dass ich unseren Traum nicht erfüllen konnte. Dass ich nicht fähig war, das zu erreichen, was man von mir erwartet hat. (aus einem Brief an ihre ehemalige Ballettlehrerin)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen