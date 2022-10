Lehrstellenmesse in der Oberstufe Wasseramt Ost

Lehrstellenmesse Worldskills-Medaillensieger besucht jugendliche Lehrstellensuchende in der Schule Derendingen/Luterbach Bereits zum 11. Mal findet die Lehrstellenmesse im Schulzentrum Derendingen/Luterbach statt. Dabei soll der Kontakt zwischen Unternehmen aus der Region und den künftigen Auszubildenden geschaffen werden. Lea Bleuer-Reimann Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Booklet (hier ein Bild aus dem Jahr 2020) wurde deutlich ausgebaut. lrb

Am kommenden Donnerstag, findet im Schulzentrum Derendingen/Luterbach die elfte Lehrstellenmesse statt, die wiederum von der Junior Chamber International (JCI) Solothurn und der Oberstufe Wasseramt Ost (OWO) organisiert wird.

Mehr als dreissig Unternehmen aus der Region präsentieren ihre Betriebe und Lehrberufe. Jugendliche und ihre Eltern können sich nicht nur Informationen zu verschiedenen Berufen einholen, sondern auch typische Tätigkeiten selbst ausprobieren, mit Lernenden und ihren Berufsbildnern ins Gespräch kommen oder sogar Schnupperlehren abmachen und wertvolle Kontakte knüpfen.

Junge Berufsleute motivieren die Jugendlichen

Mit von der Partie ist auch Gipser-Trockenbauer Adrian Büttler. Der leidenschaftliche junge Berufsmann kehrte gerade mit einer Bronzemedaille von den Berufs-Weltmeisterschaften Worldskills aus Bordeaux zurück und wird am Donnerstag zweimal zu den jungen Besucherinnen und Besuchern sprechen. Dies hat er bereits letztes Jahr getan und kam damit sehr gut an.

Ebenfalls wieder ein zentraler Teil ist das Booklet, welches dieses Jahr deutlich umfangreicher ist. Darin stellen sich zahlreiche Lehrbetriebe selbst vor und führen auf, welche Lehrstellen bei ihnen zu haben sind.

Tipps und Tricks für die Lehrstellensuche

Ausserdem kann man sich von Fachleuten der JCI seine Bewerbungsunterlagen durchchecken lassen und wertvolle Tipps abholen. Einen solchen Tipp schickt Tobias Gasche, JCI-Mitglied und Koordinator der Messe, gleich vorweg:

«Schreibt euer Motivationsschreiben ehrlich und in euren Worten. Keine Ausbildungsperson will immer wieder denselben Bewerbungsbrief lesen.»

Ausserdem sei es wichtig, viele Berufe auszuprobieren. «Überlegt euch, mit welchem Beruf ihr nach der Ausbildung euren Alltag füllen möchtet.»

Vielfalt ist gross heutzutage

Keine einfache Entscheidung in Anbetracht der enormen Vielfalt an Berufen – genau da setzt die Lehrstellenmesse an. «Uns ist es wichtig, die Jugendlichen bei der Berufswahl unterstützen zu können», sagt Gasche.

«Mit der Lehrstellenmesse schaffen wir eine Plattform, welche den Ausbildungssuchenden die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Berufe aufzeigt und ihnen den direkten Kontakt ermöglicht.»

Aber auch umgekehrt soll die Messe den Unternehmen die Suche nach Lernenden erleichtern – auch das ist nicht immer einfach. Dies zeigt auch eine andere Initiative, die im Wasseramt vor kurzem anlief: die Lehrlingsoffensive des Gewerbevereins Wasseramt Ost. Seit zehn Jahren führt dieser gemeinsam mit der OWO die Berufserkundungstage durch, wovon jährlich rund 150 Jugendliche aus dem Schulzentrum oz13 profitieren können.

An der letzten Generalversammlung hat der Gewerbeverein nun beschlossen, seine Kräfte noch stärker in die Nachwuchsförderung zu stecken. «Nachwuchs im Fokus» steht auf den Bannern des Gewerbevereins, die derzeit im ganzen Wasseramt zu sehen sind, und zwar jeweils vor den Betrieben, die dem Gewerbeverein angehören und sich in der Lehrlingsausbildung engagieren.

Die Lehrstellenmesse am Donnerstag, 3. November wird von den Klassen der Oberstufe Wasseramt Ost besucht und ist öffentlich. Von 15 bis 19 Uhr im Schulzentrum Derendingen/Luterbach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen