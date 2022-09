Rechnungen der Gemeinden im Vergleich

Lebern/Bucheggberg/Wasseramt Fast durchgehend positive Rechnungen in den Gemeinden, aber: Sondereffekte halfen tüchtig mit Die Würfel sind gefallen. Die Rechnungsabschlüsse 2021 der Gemeinden wurden diesen Sommer an den Gemeindeversammlungen vom Souverän abgehandelt. Was lässt sich zu den vorliegenden Zahlen (ohne Gewähr) sagen? Urs Byland Jetzt kommentieren 09.09.2022, 18.00 Uhr

Die Abschlüsse 2021 in den Gemeinden der Bezirke Lebern, Wasseramt und Bucheggberg waren meist positiv. Urs Byland

Betrachtet wurden die Resultate der 42 Gemeinden in Lebern, Bucheggberg und Wasseramt. Nur zwei dieser Gemeinden (Bolken und Rüttenen) haben im letzten Jahr ein Minus in der Rechnung hinnehmen müssen.

Die Ertragsüberschüsse der Gemeinden summieren sich auf die stattliche Zahl von 47'308'000 Franken. Die beiden Aufwandüberschüsse fallen in dieser Rechnung mit 189'000 Franken nicht ins Gewicht. Zählt man die Stadt Solothurn (Ertragsüberschuss von 10,5 Millionen Franken) noch dazu, kommt man auf über 57 Millionen Franken. Eine stolze Summe.

Krösus ist die Stadt Grenchen, die ein Plus von 13,7 Millionen Franken verbuchte. Es folgen Zuchwil mit 5,732 Millionen Franken und Bellach mit 4,906 Millionen Franken. Auf der anderen Seite der Tabelle (ohne die beiden Gemeinden mit einem Minus) steht Hüniken mit 14'000 Franken im Plus. Kriegstetten mit plus 33'000 Franken und Günsberg mit 45'000 Franken schafften es ebenfalls nur knapp über die Ziellinie.

Je nach Kriterium unterschiedliche Ranglisten

Zahlen sind unerbittlich. Sie beschreiben nur ein Kriterium. Nimmt man ein weiteres hinzu, kommt es gleich anders. Beispielsweise die Bevölkerungszahl. In welcher Gemeinde wurde pro Einwohner oder pro Einwohnerin am meisten Ertragsüberschuss erzielt? In dieser Tabelle rutschen Altbekannte an die Spitze. In Kammersrohr sind es 1469 Franken, und in Feldbrunnen-St. Niklaus wurden 1344 Franken Überschuss pro Einwohner erwirtschaftet. Den dritten Platz holt sich Unterramsern mit 1181 Franken pro Einwohnerin (Siehe Tabelle).

Am Ende der Tabelle, klammert man die beiden Gemeinden mit Aufwandüberschüssen aus, steht Kriegstetten, das im letzten Jahr 25 Franken Überschuss pro Einwohnerin und Einwohner erwirtschaftet hat. Es folgen Günsberg mit 38 Franken und Lüsslingen-Nennigkofen mit 54 Franken.

«2021 ist keine Ausnahme»

Aber warum haben die Gemeinden im letzten Jahr, das von der Pandemie geprägt worden ist, so gut abgeschnitten? «Im Vergleich zu den letzten beiden Vorjahren stellt das Jahr 2021 bezüglich positiver Abschlüsse nicht unbedingt eine Ausnahme dar», erklärt Thomas Steiner, Leiter Gemeindefinanzen im Amt für Gemeinden.

Auch in den Jahren 2020 und 2019 habe eine klare Mehrheit der Gemeinden (im ganzen Kanton) positive Rechnungsabschlüsse vermeldet. Die Überschüsse lagen über den ganzen Kanton bei total 38 Millionen Franken im Jahr 2020 respektive rund 50 Millionen Franken im Jahr 2019.

Thomas Steiner (Leiter Gemeindefinanzen). Hanspeter Bärtschi

Die Abschlüsse des Jahres 2021 sind allerdings zusätzlich geprägt von zwei Sondereffekten der neuen Rechnungslegung, welche bei den Einwohnergemeinden seit 2016 gilt: Im letzten Jahr mussten alle Finanzliegenschaften dieser Gemeinden hinsichtlich Wertsteigerung aktualisiert, das heisst folgebewertet werden. Zweitens erfolgte im Jahr 2021 eine Auflösung der ersten Tranche aus der Neubewertungsreserve des Jahres 2016. «Dies macht einen Vergleich zu den Vorjahren nicht ganz einfach», sagt Thomas Steiner.

Ohne Sondereinflüsse insgesamt im Minus

So liege das betriebliche Ergebnis, das heisst das «Zwischentotal», welches von diesen Sondereinflüssen nicht beeinflusst ist, bei den 36 Gemeinden mit gesicherten Zahlen (der Kanton hat noch nicht alle Zahlen aus den Bezirken Lebern, Wasseramt und Bucheggberg erhalten) bei einem Aufwandüberschuss von total 6.5 Millionen Franken. Im Vorjahr lag dieser Wert noch positiv bei 1.2 Millionen Franken.

«Dieses negative Ergebnis ist stark beeinflusst von den beiden Städten Solothurn und Grenchen, welche unter anderem relevant geringere Steuerträge oder höhere Transferkosten ausweisen», erklärt Thomas Steiner. Von den anderen Gemeinden weise die Hälfte ein positives betriebliches Ergebnis aus, was auch in etwa dem Vorjahr entspreche.

Zur Erklärung: Transferkosten sind beispielsweise Aufwände, die an andere Gemeinwesen bezahlt werden, welche für die eigene Gemeinde Leistungen, zum Beispiel Beiträge an die Sozialregion oder die regionale Abwasserentsorgung.

Generell zeigt sich über alle 36 Gemeinden mit gesicherten Zahlen im Jahr 2021 eine durchschnittliche Aufwandsteigerung um knapp 4 Prozent oder 26 Millionen Franken. Dies bei einem Gesamtaufwandvolumen von gegen 700 Millionen Franken. Ein wesentlicher Kosteneffekt, ausgelöst wegen der Pandemie, sei auch im 2021 nicht erkennbar, so Thomas Steiner. Dagegen verharrt der Steuerertrag im Jahr 2021 mit 390 Millionen Franken (Vorjahr 388 Millionen Franken) in etwa auf dem Vorjahreswert, wobei zu beachten ist, dass mehrere Gemeinden ihre Steuerfüsse im 2021 gesenkt haben.

Wertsteigerungen der Finanzliegenschaften führen zu Buchgewinnen

Das operative Ergebnis weist für das Jahr 2021 in der Summe aller 36 Gemeinden einen positiven Saldo von knapp 29 Millionen Franken (Vorjahr 20 Millionen Franken) aus. Darin sind auch die in den letzten fünf Jahren erfolgten Wertsteigerungen auf den Finanzliegenschaften der Gemeinden enthalten.

Insgesamt haben die Gemeinden der vier Bezirke Solothurn, Lebern, Wasseramt und Bucheggberg über 15 Millionen Franken an solchen Buchgewinnen (netto) in ihren Jahresrechnungen 2021 verbucht. Jedoch: Auch ohne diese Buchgewinne verzeichnen 27 der 36 Gemeinden ein positives operatives Ergebnis. Ausserdem haben 31 von 36 Gemeinden im Umfang von 22 Millionen Franken Neubewertungsreserven im ausserordentlichen Ergebnis aufgelöst.

Schaubild zur Erklärung des Ergebnisausweises. szr

Zusammenfassend zeige sich, so Thomas Steiner, dass die positiven Gesamtergebnisse der 35 Gemeinden durch diese Sondereffekte beeinflusst sind: Hätte es beispielsweise diese Buchgewinne nicht gegeben, so hätten 10 Gemeinden ein negatives Gesamtergebnis vorlegen müssen.

Rückgang der Steuererträge wegen «Jetz si mir draa» möglich Besteht nun die Gefahr, dass die Gemeinden nach dem Ausnutzen der Sondereffekte plötzlich in ein Loch fallen? «Dank der gestuften Erfolgsrechnung sind solche Einflüsse für alle erkennbar», erklärt Thomas Steiner. Damit spricht Steiner auch die Finanzverantwortlichen in den Gemeinden an, die mit diesen Zusammenhängen vertraut seien und diese in ihrer mittelfristigen Finanzplanung zu Handen der Gemeinderäte berücksichtigen müssten. Wird künftig noch von anderer Seite an den Erträgen der Gemeinden geknabbert? Steiner weist darauf hin, dass die Einnahmenseite einer Gemeinde dynamisch ist, «und zwar in beide Richtungen» Noch bis zum Jahr 2019 sei das gesamte Steueraufkommen der Gemeinden bei durchschnittlich leicht sinkenden Steuerfüssen in der Regel stetig gestiegen. Seit 2020 macht sich nun die Steuerreform (STAF) bei den Juristischen Personen bemerkbar. «Auf 2023 wird der Gegenvorschlag des Regierungsrates zur Initiative ‹Jetz si mir draa› bei den Natürlichen Personen in Kraft gesetzt, der ebenfalls zu gewissen Steuerertragseinbussen bei den Gemeinden führen dürfte.»

