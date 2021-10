«Bravo – alles richtig!» Auflösung des Herbstwettbewerbs

Lebern-Bucheggberg-Wasseramt «Bravo – alles richtig!» Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des Herbstwettbewerbs 85 Personen beteiligten sich am Quiz, in dem sich alles um das Wissen über die Gemeinden im Unteren Leberberg, im Bucheggberg und im Wasseramt drehte. Nur drei Personen schickten einen falschen Lösungssatz ein. Rahel Meier Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

«Bravo – alles richtig!» So lautete der Lösungssatz des Wettbewerbes, der am 9. Oktober publiziert wurde. 85 Leserinnen und Leser schickten den richtigen Satz ein. 3 Personen fanden die Lösung nicht heraus. Doch alles der Reihe nach: Zuerst die Antworten auf die Fragen und damit verbunden die Buchstaben, die es für die Lösung braucht.

Frage 1

In welcher Gemeinde im Unteren Leberberg hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner 2,592 Hektaren Platz zur Verfügung? (Quelle: Solothurn in Zahlen, 2021). Die Antwort ist Balm bei Günsberg. Laut der Broschüre «Solothurn in Zahlen» teilen sich 211 Einwohnerinnen und Einwohner 547 Hektaren Gemeindegebiet.

Frage 2

In einer Gemeinde im Wasseramt haben der Gemeindepräsident und der Gemeindevizepräsident denselben Vornamen. Die richtige Antwort findet sich in Derendingen, wo Roger Spichiger Gemeindepräsident und Roger Siegenthaler Gemeindevizepräsident ist.

Frage 3

In welcher Gemeinde des Wasseramtes liegt der grösste Findling des Kantons Solothurn? Der Findling mit dem Namen «Grossi Flue» liegt in Steinhof, in der Gemeinde Aeschi. Er ist 1200 Kubikmeter gross und wiegt rund 3500 Tonnen.

Die «Grossi Flue» in Steinhof, Gemeinde Aeschi. Rahel Meier

Frage 4

Von welcher Patrizierfamilie wurde das Schlösschen im Wasseramt, das heute unter anderem als öffentlich zugänglicher Ausstellungsraum genutzt wird, erbaut? Es geht um das Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Biberist, das von der Familie von Roll erbaut wurde.

Frage 5

Das Wappen welcher Wasserämter Gemeinde wird von drei Sternen geschmückt? Diverse Wappen tragen einen Stern. Aber nur Obergerlafingen hat drei Sterne in seinem Wappen.

Frage 6

In welchem Dorf im Bucheggberg dreht sich vieles um 18 Löcher im Rasen? 18 Loch weisen auf einen Golfplatz hin. Ein solcher findet sich in der fusionierten Gemeinde Buchegg, im Dorf Aetingen.

Der Golfplatz im Dorf Aetingen. Hansjörg Sahli

Frage 7

In welchem Bucheggberger Dorf steht eine denkmalgeschützte Ölmühle aus dem 16. Jahrhundert? Die «Öli», die vom Öliverein betrieben wird, findet sich in Lüterswil.

Frage 8

Welcher Fluss fliesst auf einem rund 9 Kilometer langen Abschnitt schnurgerade durch das gleichnamige Tal? In den Jahren zwischen 1939 und 1951 wurde eine kantonsübergreifende Melioration im Limpachtal durchgeführt. Seither ist der gesamte Lauf des Limpachs kanalisiert und begradigt, der Fluss weist keine natürlichen Abschnitte mehr auf.

Frage 9

Welcher Gemeindepräsident im Leberberg darf rund 70 Kränze – darunter drei eidgenössische – die er beim Schwingen errungen hat, sein Eigen nennen? Beim Schwingen wird der Nachname immer vor dem Vornamen genannt. Die Antwort heisst deshalb: Emch Ueli. Der Gemeindepräsident von Kammersrohr hat viele ­Jahre lang an der Spitze ­mitgeschwungen.

Kann auf eine erfolgreiche Karriere als Schwinger zurückblicken: Emch Ueli. Urs Byland

Frage 10

Wie heisst die Partnergemeinde von Zuchwil? Die Antwort heisst: Saas Baalen.

Frage 11

In welcher Gemeinde gibt es den Flurnamen «Chrüseliwinkel»? Google lässt grüssen: Es ist Recherswil. Gleich daneben liegen der Ruchacker und das Junkholz.

Frage 12

1961 fusionierten die ersten beiden Gemeinden im Bucheggberg. Wie heisst der kleinere der beiden Ortsteile? Wer die Zeitung in den letzten Monaten aufmerksam gelesen hatte, konnte sich allenfalls an den Artikel erinnern. Es geht um Lüterkofen-Ichertswil.

Frage 13

Welches Lebensmittel (in Mundart geschrieben) führt eine Gemeinde im Wasseramt in ihrem Spitznamen? Fasnächtler hatten hier einen ­Vorteil. Gemeint ist natürlich Chäswil (Deitingen).

Fasnächtler waren hier im Vorteil. Thomas Ulrich

Frage 14

In welcher Gemeinde im Wasseramt steht eine Kapelle, die dem Erzengel Michael gewidmet ist? Die Kapelle gehört zur Pfarrei St. Anna Aeschi und sie steht in Hüniken.

Frage 15

Welches Bauwerk im Wasseramt zeigt sich im Zentrum einer Anlage, die heute als Museum genützt wird? Im Zentrum des Museums Wasseramt steht ­natürlich der auffällige und grossmächtige Turm.

Das Museum Wasseramt. zvg

Frage 16

Wie lautet der Nachname des amtsältesten Wasserämter Gemeindepräsidenten? Seit 24 Jahren steht Hans Ruedi Ingold an der Spitze der Gemeinde ­Subingen.

Frage 17

Was findet man in der Siggern mit etwas Geduld und mit der Hilfe eines Siebes? Winzigste Splitterchen sind es nur, aber es gibt tatsächlich Goldsucher, die in der Siggern fündig geworden sind.

Die Gewinnerinnen und Gewinner Gutschein für ein Alpaka-Trekking auf dem Balmberg: ­Isidor Ambühl, Subingen

2 Eintrittsbillette für den Wellness-Pool im Sportzentrum Zuchwil: Ulrich Ess, Subingen

Ein Treberwurst-Essen für 2 Personen im Grapper-Stübli im Weinhaus Messen: Vreni Mollet-König, Lohn-Ammannsegg

Zehn Nussgipfel der Bäckerei Staudenmann in Biberist: Emilie Mäder, Oberrieden (ZH)

Pisoni-Burger und Getränk nach Wahl, konsumierbar im Pisoni in Kriegstetten: Christian Gfeller, Zuchwil

Zwei Tickets für einen Anlass im Eventlokal P9 in Biberist: Urs Vogt, Biberist

Gutscheine für den Seilpark auf dem Balmberg: Sarah ­Wenger, Horriwil