Erlebnisse in Lebern, Bucheggberg und Wasseramt

Lebern-Bucheggberg-Wasseramt 20 Dinge die man auch ausserhalb der schönsten Barockstadt der Schweiz im Sommer erleben kann In den Bezirken Lebern, Bucheggberg und Wasseramt gibt es vieles, was man im Sommer erleben kann. Hier eine Liste mit 20 Dingen, die man einmal gemacht haben sollte. Rahel Meier 29.07.2021, 05.00 Uhr

1. Wenn nicht gerade Hochwasser ist, gibt es nichts Schöneres als sich entlang der renaturierten Emme in Biberist, Derendingen, Zuchwil oder Luterbach einen schönen Platz zu suchen, die Füsse ins Wasser zu halten und später eine Cervelat – oder etwas anderes – zu grillieren. Allerdings verbringt man den Nachmittag oder Abend garantiert nicht alleine.

Grillspass an der Emme.

Hansjörg Sahli

2. Wer sich lieber sportlich betätigt, dem ist eine Runde Schwimmen im Burgäschisee zu empfehlen. Anschliessend kann man gemütlich im Strandbad sitzen oder um den See spazieren.

Badi am Burgäschisee.

Hanspeter Bärtschi

3. Kaum bekannt ist die Kneippstelle an der Oesch in Recherswil. Zu finden ist sie an der Luterbrunnen-Oesch in Richtung Willadingen. Im Sommer einfach nur herrlich.

Kneippstelle in Recherswil. zvg

4. Wer es lieber gemütlich mag, der kann den Abend auch einfach im Wellness-Pool im Sportzentrum in Zuchwil ausklingen lassen.

5. Immer einen Besuch wert ist das europäische Storchendorf Altreu, das direkt an der Aare liegt. Es ist spannend, den Jungstörchen bei den ersten Flugversuchen zuzusehen. Im Infozentrum Witi ist viel über die Störche zu erfahren. Wer möchte, kann eine Runde mit der Aarefähre fahren, sich die Füsse in der Aare kühlen oder zum Holzturm laufen und die Aussicht von der Plattform geniessen.

Holzturm Kraftort Wald am Aareufer in Selzach. Oliver Menge

6. Die höchste Solothurnerin - die Hasenmatt - liegt im Leberberg. Sie lässt sich problemlos zu Fuss erklimmen. Die Aussicht ist herrlich und ein Selfie beim Gipfelkreuz zeigt, dass man tatsächlich dort war.

Das Gipfelkreuz auf der Hasenmatt. Gülpinar Günes

7. Gemütlicher ist der Rundwanderweg im Bucheggberg. Start und Ziel ist beim Schloss Buchegg. Die Wanderung führt an Sandsteinhöhlen und Findlingen vorbei. Begleitet wird man vom Mülibach und von viel Wald.

8. Auch im Wasseramt gibt es einen Rundwanderweg. Dieser führt in Subingen gleich an drei höchst interessanten Orten vorbei: Dem Pfaffenweiher, der neben dem Burgäschi- und dem Inkwilersee das grösste Feuchtgebiet im Wasseramt ist; den Keltengräbern im Heidenmoos und dem Fluehstei, einem erratischer Block.

9. Einer der schönsten Aussichtspunkte mit Bänkli liegt oberhalb von Günsberg, fast genau auf der Kantonsgrenze. Die Rede ist vom Höchchrüz. Es gibt verschiedene Routen um zu Fuss dorthin zu gelangen. Mehrere Bergrestaurants liegen auf dem Weg. Wer möchte kann vorher oder nachher auch noch einen Abstecher zur Ruine in Balm bei Günsberg machen.

Die Möglichkeiten zum Wandern sind auf den Jurahöhen gross. zvg

10. Wer zum Kirchlein in Balm bei Messen will, muss zuerst einige Höhenmeter überwinden. Zuerst geht es von der Limpachtalebene eine kleine kurvige Strasse hinauf und am Schluss warten 260 Treppenstufen, die definitiv nur zu Fuss erklommen werden können. Dafür hat man oben einen wunderbaren Blick und kann zudem auch noch das Glockenhaus mit einer frei schwebenden Glocke bewundern. Ein Fussweg führt weiter aufwärts zum Rapperstübli und zur Aussicht auf der Krete.

Balmkirchlein in Balm bei Messen.

Rahel Meier

11. Ein neuer Anziehungspunkt entlang der Aare ist in Flumenthal entstanden. Die künstliche Brutwand für Uferschwalben. Die Brutwand liegt inmitten des sogenannten naturnahen Aareufers, das vor rund zehn Jahren gebaut wurde und in dem es auch zwei Teiche gibt. Der eine dient den Amphibien, der andere ist mit der Aare verbunden und ein Rückzugsort für Fische.

Hunderte von Brutpaaren in Flumenthal. Hansjörg Sahli

12. Wer Ruhe sucht, dem sei die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt zu Oberdorf empfohlen. Im Sommer ist es dort herrlich kühl. Die Barockkirche mit ihren reichen Verzierungen wurde letztes Jahr renoviert und ist ein Schmuckstück der ganz speziellen Sorte. Um all die Pracht in sich aufnehmen zu können, braucht man aber mehr als nur ein paar Minuten Zeit.

Im letzten Jahr wurde die Kirche saniert. Hansjörg Sahli

13. Das Elisabethenheim auf dem Bleichenberg in Biberist befindet sich inmitten einer wunderschönen französischen Garten- und Parkanlage. Der Garten wurde um 1880 angelegt – obwohl man ihn so nennt, ist es ist also kein wirklich alter Barockgarten, doch steht die Anlage mit 7500 Quadratmeter mit sämtlichen Pflanzen und Gebäuden unter Denkmalschutz. Zudem führt ein Meditationsweg durch das Gelände.

Blick in den Garten des Elisabethenheims.

Thomas Ulrich

14. Nach dem Einkaufen kurz zur Ruhe kommen? Das ist in Langendorf bei der Bushaltestelle des Ladedorf möglich. Dort wurde eine kleine Biodiversitätsoase geschaffen.

Die Umgebung der Bushaltestelle «Ladedorf» wurde renaturiert und naturnah gestaltet. Roy Matter

15. Was man im Leben unbedingt einmal gemacht haben muss, ist ein Besuch des Openair Etziken. Dabei lässt es sich zu zahlreichen Schweizer Bands bis in die frühen Morgenstunden hinein abtanzen.

Lo & Leduc bei ihrem Auftritt 2019 am Openair Etziken.

Tom & Tina Ulrich

16. Schon fast ein Muss ist zudem der Besuch der Krebskilbi in Kriegstetten. Drei Tage dauert der Anlass, der mit dem traditionellen Geisslechlöpfe beginnt. Ein Highlight für alle die es kennen: Mitmachen beim Kamelrennen auf dem Rummelplatz.

Eröffnung Krebskilbi.

Michel Lüthi

17. Seit kurzen hat sich auch das ehemalige Attisholz-Areal zu einem Hotsport entwickelt. In der Attisholz-Arena finden Konzerte und andere Veranstaltungen statt, diverse Beizen bieten Essen und Getränke an. Dazu kommen Grillstellen, ein Badeplatz, Bänkli und diverse andere Attraktionen: Ein Tummelplatz für die ganze Familie.

Impression vom Attisholz-Areal. Oliver Menge

18. Wer kennt Kammersrohr? Die flächen- und einwohnermässig kleinste Gemeinde des Kantons liegt versteckt im Leberberg. Wer nicht nach Kammersrohr möchte, kommt kaum einmal versehentlich dorthin. Dabei ist die Aussicht vom Gemeindehaus aus traumhaft.

Traumhafte Lage. Thomas Ulrich

19. Der Seilpark auf dem Balmberg ist mittlerweile nicht mehr nur in der Region bekannt. Jahr für Jahr werden neue Elemente in den Wald gebaut. Auf elf Routen kann geklettert werden. Teilweise bewegt an sich in 20 Metern Höhe zwischen den Bäumen.

Immer gesichert zwischen den Bäumen.

Thomas Ulrich

20. Unterhalb des Kurhauses auf dem Weissenstein befindet sich eine liebevoll angelegte Gartenanlage. Der Juragarten – in dem nur typische Jurapflanzen zu finden sind.