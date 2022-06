Kehricht-Lastwagen umgekippt: Tödlicher Unfall in Riedholz

Riedholz Lastwagen der Kehrichtabfuhr umgekippt: Tödlicher Unfall in Riedholz In Riedholz kam es am Freitagmittag kurz nach 11.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Dabei kippte ein Kehricht-Lastwagen auf die Seite. Die Bergung sei kompliziert, heisst es von Seiten der Kantonspolizei Solothurn. 17.06.2022, 14.59 Uhr

Der umgekippte Lastwagen. Argovia Today

An der Bergstrasse in Riedholz kam es am Freitagmittag kurz nach 11.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Laut Augenzeugen war ein Kehricht-Lastwagen involviert. Bilder zeigen, dass der Lastwagen an einem steilen Abhang umgekippt ist.