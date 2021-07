Nach 44 Jahren Lehrertätigkeit: Barbara Witmer blickt zurück

Langendorf Zuerst «Verweserin», dann Lehrerin: Bilanz nach 44 Schuljahren Barbara Witmer lehrte ihr ganzes Berufsleben an der Schule in Langendorf. Verändert haben sich nicht nur die Ausdrücke im Schuljargon. Christina Varveris 09.07.2021, 05.00 Uhr

Nach rekordverdächtigen 44 Jahren Lehrertätigkeit in derselben Gemeinde ist jetzt Schluss. «Die Verwesung machen» nannte man früher die Nachfolge einer Lehrperson im laufenden Schuljahr. Bei Barbara Witmer wäre es keine Verwesung, weil sie am Ende des Schuljahres abtritt. Aber sowieso ist dies das letzte Wort, das einem einfällt, wenn man die 65-Jährige kennen lernt. Eher «unglaublich aufgestellt», «bewundernswert engagiert», «extrem teamfähig» und «fantastisch, wie sie auf die Kinder zugeht». Gesamtschulleiter Michel Tschanz schwärmt nur so von der Heilpädagogin. «Sie bringt sich ein, hat gute Ideen, ist innovativ.»

Ja, Barbara Witmer könnte noch lange weitermachen. Sie freut sich aber auf den neuen Lebensabschnitt. «Endlich muss ich nicht mehr so früh aufstehen», sagt sie. Um 5.30 Uhr klingelt bei ihr der Wecker, denn «ich brauche eineinhalb Stunden Zeit am Morgen». Dafür sprüht sie danach vor Energie. Ihre Bewegungen sind schnell, wenn sie nach dem grossen Schlüsselbund greift, und zackig läuft sie von einem Schulhaus zum anderen, um das Zimmer zu zeigen, in dem sie selber noch die Schulbank gedrückt hat.

Die Wandtafel steht noch immer etwa 1,5 Meter von der Wand entfernt. Früher nutzten die rauchenden Lehrer diesen Platz, um sich eine Zigarette anzuzünden. «Dann stieg jeweils der Rauch hinter der Tafel hervor», erinnert sich Barbara Witmer.

Lange hatte sie Respekt vor den Teenagern

Vieles hat sie erlebt, vor allem aber, wie sich die Rolle der Frau verändert hat. «Früher wurde Frauen nicht viel zugetraut.» Vor allem nicht das Unterrichten von Teenagern. Also unterrichtete sie viele Jahre Erst- bis Viertklässler, bis sie merkte, dass sie den einzelnen Schülern nicht gerecht wurde. «Da machte ich ein halbes Jahr Pause, um zu schauen, was ich will.» Heilpädagogin war's und so liess sie sich mit 55 Jahren umschulen.

«Ich habe erst vor zehn Jahren gemerkt, was eigentlich meine Berufung ist»,

sagt sie. Dass es so lange gedauert hat, habe sicher auch damit zu tun, dass es früher eine klare Rollenverteilung gab: Frauen unterrichteten die jüngeren Kinder und ab der 5. Klasse übernahmen die männlichen Kollegen das Ruder. Autoritäre, pfeifenrauchende Lehrer versuchten mit strengem Frontalunterricht, den Pubertierenden etwas mit auf den Weg zu geben.

«Ich bin klein und zierlich und hatte lange Respekt vor den Teenagern»,

sagt Witmer. Dann aber merkte sie, dass sie es auch mit schwierigen Kindern gut kann. «Als Heilpädagogin baute ich eine Beziehung zu den Schülern auf», sagt sie, «das ist das Schöne.» Ganz früh in ihrer zweiten Karriere hatte sie ein einschneidendes Erlebnis mit einem Mädchen, das einen hohen Förderbedarf hatte. Durch die Arbeit mit Barbara Witmer ist sie aufgeblüht und hätte nach drei Jahren selber eine Lehrstelle gesucht. «Sie brauchte einfach jemanden, der sie unterstützt und sagt: Du kannst das.»

Kein Schulleiter, kaum Sitzungen

Barbara Witmer ist in Langendorf aufgewachsen und als sie 1976 das Lehrerseminar abschloss, gab es einen Überfluss an Lehrern. Erst nach zwei Jahren konnte sie eine «Verwesung» antreten, ausgerechnet in ihrem Heimatdorf. «Woanders hinzugehen», sagt sie, «das habe ich verpasst.» Lange gab es keine Stellen, dann habe sie geheiratet, ein Haus gebaut und sei geblieben.

Früher habe es kein Schulleiter gegeben, kaum Sitzungen, heutzutage habe es mehr Kinder, es kommen mehr Anweisungen von aussen, mehr Organisation. Das findet Witmer aber positiv. «Ich mag die Arbeit im Team und unser Team hier in Langendorf war immer gut.» Deshalb hätte es sie auch nie weggezogen.

Jetzt will sie schweissen

Das Team und natürlich auch die Beziehungen zu den Kindern werden ihr fehlen, aber sie dürfe ja noch eine Weile ihre Nachfolgerin unterstützen. «Und ich bin auf der Liste, falls mal eine Lehrkraft kurzfristig ausfällt», sagt sie. Sie habe aber viele Sachen im Kopf, die sie gerne machen würde. Einen weiteren Schweisskurs zum Beispiel und dann in einem eigenen Schweissatelier werken. Ausserdem liebe sie Esel und könnte sich vorstellen, einem Asyl zu geben. Worauf sie sich am meisten freue, sei Livemusik, «das hat mir im Lockdown sehr gefehlt». Zuerst einmal wolle sie aber stillhalten und in sich gehen, sagt die frische Pensionärin.