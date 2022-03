Langendorf: Kindergarten Weihermatt wird geschlossen

Langendorf Sinkende Schülerzahlen: Gemeinderat schliesst den Kindergarten Weihermatt vorübergehend Kleiner werdende Jahrgänge führen in Langendorf zu einer Schliessung – mit Kündigung einer Kindergarten-Lehrperson. Gundi Klemm 02.03.2022, 12.00 Uhr

Bis im kommenden Sommer wird der Kindergarten Weihermatt noch betrieben. Hanspeter Bärtschi

Keine Sorge: Diese Schliessung erfolgt erst im kommenden Sommer auf das neue Schuljahr 2022/23 hin. Wie Christoph Loser, Ressortleiter Bildung, im Rat ausführte, lassen sich die Kinderzahlen frühzeitig nicht exakt kalkulieren. Die Frage lautet: Wie viele Familien mit Kleinkindern ziehen noch zu, wie viele Kinder werden aus Gründen wie Reife oder Gesundheit zurückgestellt?

Der Lenkungsausschuss in der Kreisschule Geslor erkannte, dass gegenwärtig in Langendorf die Schülerzahlen sinken und Jahrgänge damit kleiner werden. Gemeinsam mit dem Kantonalen Volksschulamt wurde dieser Schliessungsentscheid gefällt, der auch die Kündigung einer Kindergarten-Lehrperson zur Folge hat. Der Rat entschied sich für den Kindergarten Weihermatt, der innerhalb des Schulgeländes liegt und damit für Aktivitäten der Schule weiterhin zur Verfügung steht.

Nachkredit für den Bährenacker

Die übrigen Kindergartenklassen im Stöcklimatt, im Konzertsaal sowie die verbleibende im Schulgelände sind übers Dorf gut verteilt und geografisch für Kindergartenkinder gefahrlos erreichbar. Übrigens: Nehmen die Schülerzahlen zu, wird Weihermatt wieder eröffnet.

In Vorbereitung der Netzsanierung auf dieser Strasse staunte die Elektrakommission nicht wenig, als sie statt der in Geoinformation eingetragenen Verhältnisse nur alte Zementrohre vorfand. Deshalb muss nun auf der gesamten Strassenlänge eine neue Rohranlage mit Konsequenz auf etliche Hausanschlüsse eingebaut werden. Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den Nachkredit von 50'000 Franken zur Sanierung des öffentlichen Stromnetzes und für die Beleuchtung am Bährenackerweg.

Jetzt ist die Jugend gefragt

Der Gemeinderat verschaffte sich einen Überblick über die Legislaturziele und gewisse Pendenzen, wozu auch das Projekt Bau einer Pump-Track-Anlage auf einem Standort zwischen Werkhof und Kindergarten gehört.

Gemeindepräsident Hans-Peter Berger hielt in einer «generellen Überlegung» fest, dass sich das Gelände auch sehr gut für andere Aufgaben der Gemeinde beispielsweise für die Unterbringung der Tagesstrukturen eignen würde. Berger: «Wir wollen uns nichts verbauen.» Dem widersprach Gemeinderätin Barbara Obrecht:

«Der Platz ist evaluiert, wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, und das Terrain wäre günstig für das Pump-Track-Vorhaben.»

Abgewartet wird nun die Information von Karin Schwab vom Familienverein Konfetti.

Mitgeteilt wurde, dass die Jugend zur Beteiligung an einer Umfrage zu «Was fehlt in Langendorf» in den nächsten Wochen aufgerufen ist. Nach der Auswertung folgt am Mittwochnachmittag, 4. Mai, ein Jugendevent. Es soll aufzeigen, welche Ideen unter den jungen Leuten gehandelt werden.