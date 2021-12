Im Ladendorf in Langendorf gibt es nun eine Müller-Filiale

Langendorf Im Ladendorf gibt es nun den zweitgrössten Laden der Drogeriekette Müller in der Schweiz Die neue Filiale der Drogeriekette Müller im Ladendorf ist 1800 Quadratmeter gross. Fabio Vonarburg 04.12.2021, 05.00 Uhr

Das Mitarbeiterteam der neuen Müller-Filiale im Ladendorf. zvg

Die grosse Züglete war diesen Sommer im Ladendorf in Langendorf angesagt. Die auffälligste Änderung: Der Micasa im Erdgeschoss ging zu, dafür öffnete ein Micasa Home eine Etage tiefer.

Nun ist wieder mehr Leben in das Erdgeschoss des Ladendorfes zurückgekehrt. In Form eines Drogeriemarkts: Seit Ende der Woche hat hier eine Filiale der deutschen Ladenkette Müller geöffnet. «Filialleiterin ­Agnes Mihalecz und ihre Mitarbeitende freuen sich über den neuen Standort und auf alle interessierten Kunden», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung und lockt mit einem «Geschenk» zum Auftakt: Bis heute Samstag erhält man zehn Prozent auf das gesamte Sortiment.

Zum Angebot zählen Schreibwaren, Bücher, Spielwaren, Multi-Media, Parfümerie- und Drogerieerzeugnisse sowie Strümpfe, Haushaltswaren und Handarbeitsartikel. Hinzu kommt ein Naturshop. Das Mitarbeiterteam besteht aus 17 Personen.

Es ist nicht die erste Müller-Filiale in der Region Solothurn. Seit Jahren gib es bereits eine in der Solothurner Altstadt. Über den ganzen Kanton Solothurn sind es nun neu fünf Filialen des Drogeriemarkts, schweizweit sind es 63. Und das neue Geschäft im Ladendorf kann definitiv im schweizweiten Vergleich standhalten. Mit ihren 1800 Quadratmetern ist sie die zweitgrösste Müller-Filiale der Schweiz. Und in einer Kategorie obsiegt das Geschäft in Langendorf. Es ist die erste Müller-Filiale in der Schweiz, die ein Haushaltssortiment beinhaltet. Ebenfalls vorne dabei ist die Filiale beim Angebot der Spielwaren. In der Schweiz ist in diesem Bereich einzig das Sortiment in Chur grösser.