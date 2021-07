Veränderungen im Einkaufscenter Ladedorf in Langendorf.

Langendorf Grosse Züglete im Ladedorf: Was im Shoppingcenter neu ist und welche Läden man nicht mehr findet Nach dem Aus der Digitec-Filiale kommt es im Shoppingcenter zu weiteren Veränderungen. So gibt es etwa statt eines Micasa nun einen Micasa-Home. Auch ein Wein- und Spirituosenhändler zog ins Ladedorf ein. Fabio Vonarburg 29.07.2021, 05.00 Uhr

Im Ladedorf kam es zu diversen Änderungen. Tom Ulrich

Ein Dorf verändert sich ständig. Die einen ziehen hin, die anderen kehren ihm den Rücken. Das ist auch im Ladedorf nicht anders. Der neueste Zuzüger im Shoppingcenter in Langendorf trägt den Namen «Vinazion», empfängt seit dieser Woche Kundinnen und Kunden. Angeboten werden Weine, Spirituosen sowie Schaumweine und Biere.

«Mit dem Shop im Ladedorf Langendorf erschliessen wir eine Lücke zwischen den Standorten Centre Brügg und Sälipark Olten», so Wilco van der Wal, Geschäftsführer der Vinazion AG. Mit der neuen Filiale in Langendorf ist der Getränkehändler aus Sursee (LU) nun an 14 Standorten in der Deutschschweiz zu finden. Weitere Filialen sollen folgen. Man setze auf den Kontakt und die persönliche Beratung der Kundinnen und Kunden, betont van der Wal:

«Zudem können im Laden Weine degustiert werden, was die Auswahl für den passenden Tropfen für den entsprechenden Anlass einfacher macht.»

Blick in den neuen Laden Vinazion im Ladedorf in Langendorf. Zvg

Der nun neu eröffnete Laden ist nur eine von vielen Veränderungen, zu denen es in den letzten Wochen im Shoppingcenter gekommen ist. Seit Mitte Juli ist Mobilezone nicht mehr im Erdgeschoss, sondern im Obergeschoss zu finden. Das Geschäft übernahm damit die Verkaufsfläche des Uhrengeschäfts Helene Kirchhofer, das ihre Filiale im Ladendorf aufgab. Auch die Micasa-Filiale im Erdgeschoss des Shoppingcenters gehört der Vergangenheit an. Sie wurde ersetzt durch einen Micasa-Home, der im Untergeschoss zum «Do it + Garden» zog. Die beiden Unterschiede, die sofort ins Auge fallen: Die kleinere Verkaufsfläche und dass im Micasa-Home im Gegensatz zum Micasa keine Möbel angeboten werden. Dafür mehr Auswahl bei den Accessoires.

Die Migros Aare schreibt auf Anfrage von einer laufenden Weiterentwicklung des Shoppingcenters, das 1977 eröffnet wurde und rund 11'400 Quadratmeter Verkaufsfläche aufweist. «Die Migros Aare prüft laufend ihre Standorte und das bestehende Portfolio und passt dieses den aktuellen und zukünftigen Kundenbedürfnissen an», schreibt Sprecherin Andrea Bauer.

Im Zuge einer solchen Überprüfung habe man etwa festgestellt, «dass Teile des Sortiments der Micasa-Filiale nicht mehr die gewünschte Resonanz bei den Kundinnen und Kunden finden.» Die Produkte von Micasa-Home würden sich stattdessen grosser Beliebtheit erfreuen. Andrea Bauer: «Der bestehende Micasa-Standort wurde aufgrund dieses veränderten Kundenverhaltens geschlossen – dafür eröffnete der dritte Micasa-Home-Standort im Gebiet der Migros Aare und der erste im Kanton Solothurn». Die Sprecherin der Migros Aare betont, dass alle Möbel, Leuchten und Teppiche aus der Micasa-Welt auch in der jetzigen Micasa-Home-Filiale bestellt werden können.

Der erste Micasa-Home im Kanton Solothurn findet man im Untergeschoss des Shoppingcenters Ladendorf. Tom Ulrich

Die grosse Züglete ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Als Nächstes wird die Drogerie Dropa, derzeit im Erdgeschoss, eine Etage nach oben umziehen. Eröffnung der neuen, moderneren Filiale, ist am 30. August. Noch unklar ist, wer die freigewordenen respektive freiwerdenden Verkaufsflächen im Erdgeschoss übernehmen wird. Derzeit würden mit potenziellen Nachmietern Verhandlungen laufen, so die Sprecherin der Migros Aare.

Hier öffnet am 30. August die neue Filiale der Drogerie Dropa. Tom Ulrich

Bereits Anfang dieses Jahres ist die Digitec-Filiale verschwunden, die im November 2019 als eine Art Probelauf gestartet war. «Unser Konzept eines Abhol-Standort mit Showroom passt nicht zur Kundschaft des Migros-Einkaufszentrums Ladedorf», fiel das Fazit von Digitec nach rund einem Jahr aus.